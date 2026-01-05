‘साथ बिताए पलों के वीडियो देख आता है रोना’, धर्मेंद्र के जाने के गम में अब भी डूबी हुई हैं हेमा मालिनी

विज्ञापन

हाल ही में एक बातचीत में हेमा ने कहा धर्मेंद्र के निधन के बाद वह गहरे सदमे में थीं. उन्होंने बताया कि जब धर्मेंद्र बीमार थे तो वह और उनका परिवार उनके ठीक होने की दुआ कर रहा था.

नई दिल्ली:

बीते 24 दिसंबर 2025 को बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र का निधन हो गया था. उनकी मौत के बाद हेमा मालिनी अक्सर उन्हें याद करते हुए सोशल मीडिया पर भी अपनी भावनाएं साझा करती दिकी. हाल ही में एक बातचीत में हेमा ने कहा धर्मेंद्र के निधन के बाद वह 'गहरे सदमे' में थीं. उन्होंने बताया कि जब धर्मेंद्र बीमार थे, तो वह और उनका परिवार उनके ठीक होने की दुआ कर रहा था, और उन्होंने उनके 90वें जन्मदिन की तैयारियां भी शुरू कर दी थीं.

'हमें लगा इस बार भी ठीक हो जाएंगे'

ई टाइम्स से बात करते हुए, हेमा ने धर्मेंद्र की बीमारी के समय को परिवार के लिए "भयानक" बताया. उन्होंने माना कि एक महीने से ज़्यादा समय तक, परिवार अस्पताल में जो कुछ भी हो रहा था, उससे निपटने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने कहा, "हम सब वहीं थे - मैं, ईशा, अहाना, सनी, बॉबी - सब साथ में." हालांकि, उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वह ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पहले भी जब भी वह बीमार पड़े थे, तो हमेशा ठीक हो गए थे. उन्होंने कहा, "हमें लगा इस बार भी ठीक हो जाएंगे."

'धर्मेंद्र की हालत बिगड़ते देखना मुश्किल था'

हेमा ने याद किया कि धर्मेंद्र अच्छी तरह से बात कर रहे थे और अक्टूबर में उनके जन्मदिन पर उन्हें विश भी किया था. 8 दिसंबर को अभिनेता के जन्मदिन की तैयारियां पहले से ही ज़ोरों पर थीं. हेमा ने माना कि धर्मेंद्र की स्थिति को बिगड़ते देखना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत मुश्किल था. उन्होंने कहा, "किसी को भी इस तरह की स्थिति से नहीं गुज़रना चाहिए."

'हमारे साथ के वीडियो देखकर रोना आ जाता है'

हेमा ने यह भी बताया कि उनके आस-पास की हर चीज़ में धर्मेंद्र की यादें हैं, यहां तक कि जो खाना वे खाते हैं, उसमें भी. उन्होंने याद किया कि कैसे उनके घर पर थेपला बनाया जाता था और वह चटनी के साथ इसे खाते थे. अब जब भी थेपला बनता है तो उन्हें धर्मेंद्र की याद आती है. उन्होंने माना, "हमारे पास साथ के बहुत सारे वीडियो हैं, वो देखकर तो रोना आ जाता है."

'धर्मेंद्र मेरे मुंबई वाले घर में मेरे साथ समय बिताते थे'

अपने आखिरी सालों में, धर्मेंद्र अपना ज्यादातर समय अपने लोनावाला फार्महाउस में बिताते थे. बातचीत के दौरान, हेमा ने बताया कि वह उनके और उनकी बेटियों, ईशा और अहाना के लिए घी की तीन बोतलें लाते थे. उन्होंने बताया कि जब वह मुंबई में नहीं होती थीं और अपने निर्वाचन क्षेत्र मथुरा की यात्रा पर होती थीं, तो धर्मेंद्र अक्सर फार्महाउस में ही रहते थे. उन्होंने कहा, "जब भी मैं लौटती थी, वह वापस आ जाते थे और मुंबई में मेरे घर पर मेरे साथ समय बिताते थे."

'काम फिर से शुरू कर रही हूँ क्योंकि इससे धरम जी खुश होंगे'

हेमा ने आगे बताया कि वह काम फिर से शुरू कर रही हैं और मथुरा की यात्रा करेंगी, साथ ही अपने लाइव क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस भी जारी रखेंगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे धर्मेंद्र खुश होंगे. उन्होंने कहा, "इसी से धरमजी खुश होंगे." हेमा ने धर्मेंद्र के लोनावाला फार्महाउस को "मिनी पंजाब" बताया और खुलासा किया कि सनी देओल इसे म्यूजियम में बदलने की योजना बना रहे हैं.

Dharmendra, Hema Malini, Hema Malini Dharmendra, Hema Malini Dharmendra Facts, Hema Malini Dharmendra Films
