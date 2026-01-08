विज्ञापन

'हेमा को वो इज्जत नहीं मिली', देओल परिवार से नाराज शोभा डे, बोलीं- धर्मेंद्र को मिलना चाहिए था राजकीय सम्मान

जानी मानी पत्रकार और लेखिका शोभा डे ने देओल परिवार के साधारण अंतिम संस्कार के फैसले के बारे में बात की. उन्होंने यह भी माना कि धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा को और अधिक 'सम्मान' मिलना चाहिए था.

देओल परिवार के फैसले से खुश नहीं हैं शोभा डे
नई दिल्ली:

देओल परिवार ने राजकीय सम्मान के बजाय दिवंगत स्टार धर्मेंद्र को चुपचाप और निजी तौर पर अंतिम विदाई दी थी. दिग्गज अभिनेता के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने अपने करीबी परिवार और दोस्तों के साथ अंतिम संस्कार किया, जबकि उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी प्रार्थना सभा में नहीं पहुंची थीं. हाल ही में एक इंटरव्यू में, पत्रकार और लेखिका शोभा डे ने देओल परिवार के साधारण अंतिम संस्कार के फैसले के बारे में बात की. उन्होंने यह भी माना कि धर्मेंद्र के निधन के बाद हेमा को और अधिक 'सम्मान' मिलना चाहिए था.

‘धर्मेंद्र का होना चाहिए था राजकीय सम्मान'

विक्की लालवानी के साथ बातचीत के दौरान शोभा से पूछा गया कि क्या दिवंगत दिग्गज को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था. इस पर उन्होंने कहा, "मैं पूरी तरह सहमत हूं, मैंने इसके बारे में लिखा भी है. अतीत में फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे और भी लोग रहे हैं, जिन्हें यह सम्मान दिया गया था. और वह इसके हकदार थे. उन्हें बहुत प्यार किया जाता था. ऐसा लगा कि या तो यह एक चूक थी या इसके पीछे राजनीतिक कारण थे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. उनके बैकग्राउंड और हेमा के बैकग्राउंड को देखते हुए, शायद इसके लिए सिर्फ एक इशारा या एक कॉल की जरूरत थी. अगर श्रीदेवी को राजकीय सम्मान मिल सकता था...वह भी एक बहुत प्यारी स्टार थीं. निश्चित रूप से, धर्मेंद्र जैसे कद के व्यक्ति को भी यह मिलना चाहिए था."

‘हेमा का एक फोन काफी था'

यह बताते हुए कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का हिस्सा थे. उन्होंने आगे कहा, "धर्मेंद्र गंभीर रूप से बीमार थे, और यह कुछ ही दिनों की बात थी, यह सबको पता था. इसलिए अगर कुछ आयोजित करना होता, तो वह इस बीच हो सकता था. मुझे ठीक से नहीं पता कि ऐसा क्यों नहीं हुआ. हेमा खुद एक फोन कॉल कर सकती थीं. वह एक सांसद हैं और बीजेपी पदानुक्रम में काफी ऊंचे पद पर हैं."

शोभा ने आगे कहा, "हो सकता है, परिवार नहीं चाहता था कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हो. यह कहने वाली मैं कौन होती हूं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन यह थोड़ा अजीब और बहुत निराशाजनक लगता है. वह 40 से ज्यादा सालों से उनकी पत्नी थीं, उन्होंने इस बात पर बार-बार जोर दिया है. पार्टी के बड़े नेताओं ने उन्हें आधिकारिक तौर पर उनकी पत्नी के रूप में मान्यता दी थी या नहीं, मुझे इसका कोई अंदाजा नहीं है."

24 नवंबर को हुआ था निधन

धर्मेंद्र का पिछले साल 24 नवंबर को निधन हो गया था. उनकी मौत के बाद दोनों परिवारों ने यानी हेमा मालिनी और सनी देओल के परिवार ने उनके लिए दिल्ली और मुंबई में दो अलग-अलग प्रेयर मीट आयोजित कीं. 

