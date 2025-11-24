विज्ञापन
Isabgol Khane Ke Nuksan: धर्मेंद्र और इसबगोल से जुड़ी एक कहानी है कि स्ट्रगल के दिनों में उन्होंने एक बार इसबगोल का लिया था. तो चलिए जानते हैं इसबगोल से होने वाले नुकसान.

Dharmendra Death News: स्ट्रगल के दिनों भूखे रहने पर धर्मेंद्र ने खा ली थी ये चीज, जाना पड़ा था डॉक्टर के पास...
Isabgol Ke Nuksan: इसबगोल खाने के नुकसान.

Dharmendra Death News: बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. वह बीते कुछ वक्त से बीमार चल रहे थे. जिसके चलते धर्मेंद्र को बीते दिनों उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. उस वक्त उनकी हालत काफी नाजुक बताई जा रही थी. हालांकि तबीयत में सुधार होने के बाद धर्मेंद्र को परिवार वाले घर ले गए थे. इस खबर ने फिल्म उद्योग और उनके चाहने वालों को गहरे शोक में डूबा दिया है. आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर धरम पाजी न सिर्फ अपनी फिल्मों में बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाते थे. उनके कई अनसुने किस्से भी हैं, जिनमें से एक धर्मेंद्र और इसबगोल से जुड़ी एक कहानी है कि स्ट्रगल के दिनों में, जब उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो उन्होंने भूख मिटाने के लिए इसबगोल का पूरा पैकेट खा लिया था. इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दवा की नहीं, बल्कि भोजन की जरूरत है. यह घटना उनके शुरुआती स्ट्रगल को दिखाता है. 

आमतौर पर इसबगोल को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है लेकिन जरूरत से ज्यादा इसका सेवन करने से शरीर को कई नुकसान भी पहुंच सकते हैं. 

इसबगोल खाने के नुकसान- (Side Effects Of Isabgol)

अगर आप इसका सेवन करने जा रहे हैं, तो अधिकाधिक मात्रा में पानी पिएं, वरना यह पेट और गले संबंधित कई दिक्कतों को जन्म दे सकता है. इसके अलावा, अगर आप डायबिटिक हैं, तो बिना डॉक्टर की सलाह के इसका सेवन न करें. इसबगोल में हाई मात्रा में फाइबर होता है. यदि इसे पर्याप्त पानी के बिना या अधिक मात्रा में लिया जाए, तो यह पेट में गैस, पेट फूलने (bloating) और सूजन का कारण बन सकता है. कुछ लोगों को इसबगोल से एलर्जी हो सकती है, जिसके लक्षणों में खुजली, त्वचा पर चकत्ते, सांस लेने में कठिनाई, या चेहरे/गले में सूजन शामिल हो सकते हैं. इसलिए इसका सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर करें. 

