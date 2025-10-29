आज डिनर में क्या बनाऊं: चंद मिनटों में बनेगी ढाबा स्टाइल दाल मखनी, फटाफट नोट करें रेसिपी

Dhaba-Style Dal Makhani: दाल मखनी एक ऐसी भारतीय डिश है जिसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं. इस डिश को आप रेस्टोरेंट से लेकर ढाबा तक हर जगह पाएंगे. आमतौर पर तो यह एक पंजाबी डिश है. लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि इसे हर जगह चाव से खाया जाता है. आपको बता दें कि दाल (Dal Makhan) को तैयार करते समय उपयोग की जाने वाली सामग्री- साबुत मसालों और सुस्वाद क्रीम का मिक्स्चर- इस दाल की रेसिपी अपनी तरह यूनिक है. अगर आप भी रेस्टोरेंट या ढाबा स्टाइल की दाल मखनी खाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही जगह पर क्योंकि हम आपको इसे बनाने की आसान रेसिपी बता रहे हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं ढाबा-स्टाइल दाल मखनी- (Easy Dhaba-Style Dal Makhani Recipe)

इस दाल को बनाने के लिए आपको बस उड़द की दाल को भिगोकर 34-5 सीटी आने तक पकाना है. दाल में से काला पानी निकाल लें. पकी हुई दाल को एक बार और धो लें. अब, इसे वापस प्रेशर कुकर में डालें और कश्मीरी मिर्च पाउडर, लहसुन, अदरक, मक्खन, क्रीम, टमाटर प्यूरी, हल्दी पाउडर और नमक डालें. एक बार हो जाने के बाद, दाल को कलछी के पिछले हिस्से से मसल कर अच्छी तरह मिला लें. दाल बनकर तैयार है. इसे आप रोटी, नान और राइस के साथ खा सकते हैं.

दाल मखनी खाने के फायदे- (Dal Makhni Khane Ke Fayde)

1. हार्ट-

दाल मखनी यानी उड़द की दाल में मौजूद मैग्नीशियम और फोलेट दिल को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

2. एनर्जी-

उड़द की दाल में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, शरीर को एनर्जी देने का काम कर सकते हैं. तो जिन लोगों को कमजोरी महसूस होती है उनके लिए इस दाल का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. मोटापा-

अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं दाल मखनी को डाइट में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद गुण भूख को कम करने और लंबे समय तक पेट को भरा रखने का काम कर सकते हैं.

