आज क्या बनाऊं: डिनर में एक ही तरह का खाना खा-खाकर हो गए हैं बोर, तो इन 5 रेसिपीज को जरूर करें ट्राई, चटकारे ले-लेकर खाएंगे...

Vegetarian Dinner Recipes: सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है रात के खाने में क्या है. रात के खाने में ऐसा क्या बनाएं जो हर किसी को पसंद आए अक्सर ये सवाल परेशान करता है. अगर आप भी कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपके घर के छोटे से लेकर बड़े तक चाव से खाएं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं आज हम आपको एक नहीं बल्कि 5 ऐसी स्वादिष्ट डिनर रेसिपीज के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप फैमिली डिनर में बना कर सभी को इंप्रेस कर सकती हैं. अगर आपके घर पर नॉनवेजिटेरिन हैं तो भी आप डिनर में इन रेसिपीज को बना कर उन्हें इंप्रेस कर सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं उन डिशेज के बारे में.



डिनर के लिए परफेक्ट हैं ये 5 रेसिपीज- (Best Vegetarian Dinner Recipes)

1. मक्खनी पनीर बिरयानी-

यह एक ऐसी रेसिपी है जो वेजिटेरियन्स के साथ मीट लवर्स को भी खूब पसंद आएगी. इसे चावल और पनीर की ग्रेवी के साथ लेयर में लगाकर बनाया जाता है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

2. मसाला भिंडी-

भिंडी एक ऐसी रेसिपी है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है. आप रात के खाने में मसाला भिंडी को ट्राई कर सकते हैं. यह झटपट तैयार होने वाली डिश है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

ये भी पढ़ें- सुबह खाली पेट पी लें इस सस्ते से मसाले का पानी, आस-पास भी नहीं फटकेंगी ये बीमारियां

3. खट्टी मिट्ठी दाल-

दाल भारतीय खाने का अहम हिस्सा है, यह एक ट्रेडिशनल दाल है जिसमें आपको खट्टा और मीठा स्वाद मिलेगा और डिनर में बनाने के ​ लिए यह एकदम सही है. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

4. दम पनीर काली मिर्च-

डिनर में आप दम पनीर काली मिर्च रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं. इसमें कालीमिर्च का इस्तेमाल किया गया है जो पनीर को एकदम अलग स्वाद देता है. इसके अलावा पनीर की इस सब्जी में फ्लेवर देने के लिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, पैप्रिका मिर्च, गरम मसाला डाला जाता है. दही और क्रीम सब्जी को गाढ़ापन देते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

5. बटर पनीर मसाला-

बटर पनीर मसाला एक बहुत ही लजीज वेजिटेरियन रेसिपी है, यह बहुत आसान है कुछ सिम्पल मसालों के साथ बनाया जाता है. इसे आप लंच या डिनर में बना सकते हैं. रेसिपी के लिए यहां क्लिक करें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)