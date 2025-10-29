आज क्या बनाऊं: सिर्फ 1 कटोरी बेसन से झटपट बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर हाई प्रोटीन चीला, डायबिटीज मरीजों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

High Protein Diabetic Diet: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. क्योंकि ये हमारे शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाता है. यह ऊतकों (tissues), मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बाल और नाखूनों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है. अगर आप भी प्रोटीन से भरपूर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको बेसन के चीले की रेसिपी बता रहे हैं जिसे आसानी से कम समय में बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसे डायबिटीज मरीजों के लिए भी अच्छा माना जाता है. डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है या उत्पादित इंसुलिन का जवाब देने में सक्षम नहीं है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं बेसन की स्वादिष्ट चीला- (How To Make Besan Cheela Recipe At Home)

सामग्री-

बेसन

नमक

प्याज

लाल मिर्च पाउडर

अजवाइन

हरी मिर्च

मेथी की पत्तियां

मौसमी सब्जियां

पनीर

तेल

विधि-

बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले तेल को छोड़कर सारी सामग्री को मिलाकर एक बैटर तैयार कर लें. बैटर बनाते वक्त पानी थोड़ा-थोड़ा डालें. ध्यान रखें कि गांठ न पड़े. इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही तरफ रख दें. फिर तवे को गरम करें इसमें थोड़ा सा तेल डालें. .बैटर को पैन पर डालें इसे फैलाएं. आंच को धीमा कर दें और इसे किनारों से अच्छी तरह पकने दें ताकि इसे आप आसानी से उठा सकें. इसके चारों तरफ तेल डालें पैन को पकड़कर हिलाएं ताकि तेल चीले के नीचे तक चला जाएं. इसको पलटे ताकि चीला दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेंक लें. इसे आप अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर मजे लें.

