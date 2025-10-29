विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: सिर्फ 1 कटोरी बेसन से झटपट बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर हाई प्रोटीन चीला, डायबिटीज मरीजों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल

Besan Cheela Recipe: चीला झटपट तैयार होने वाली इंडियन रेसिपी है जिसे कम समय में आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कभी भी बना कर खा सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
आज क्या बनाऊं: सिर्फ 1 कटोरी बेसन से झटपट बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर हाई प्रोटीन चीला, डायबिटीज मरीजों को जरूर करना चाहिए डाइट में शामिल
Besan Cheela Recipe: कैसे बनाएं बेसन का चीला.

High Protein Diabetic Diet: प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी माना जाता है. क्योंकि ये हमारे शरीर के विकास में अहम भूमिका निभाता है. यह ऊतकों (tissues), मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा, बाल और नाखूनों के निर्माण और मरम्मत के लिए आवश्यक है. अगर आप भी प्रोटीन से भरपूर हेल्दी और टेस्टी रेसिपी की तलाश कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको बेसन के चीले की रेसिपी बता रहे हैं जिसे आसानी से कम समय में बना सकते हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसे डायबिटीज मरीजों के लिए भी अच्छा माना जाता है. डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारा शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है या उत्पादित इंसुलिन का जवाब देने में सक्षम नहीं है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं बॉम्बे स्टाइल भेल पूरी, फटाफट नोट करें रेसिपी 

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

कैसे बनाएं बेसन की स्वादिष्ट चीला- (How To Make Besan Cheela Recipe At Home)

सामग्री-

  • बेसन
  • नमक
  • प्याज
  • लाल मिर्च पाउडर
  • अजवाइन
  • हरी मिर्च
  • मेथी की पत्तियां
  • मौसमी सब्जियां 
  • पनीर
  • तेल

विधि-

बेसन का चीला बनाने के लिए सबसे पहले तेल को छोड़कर सारी सामग्री को मिलाकर एक बैटर तैयार कर लें. बैटर बनाते वक्त पानी थोड़ा-थोड़ा डालें. ध्यान रखें कि गांठ न पड़े. इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे ही तरफ रख दें. फिर तवे को गरम करें इसमें थोड़ा सा तेल डालें. .बैटर को पैन पर डालें इसे फैलाएं. आंच को धीमा कर दें और इसे किनारों से अच्छी तरह पकने दें ताकि इसे आप आसानी से उठा सकें. इसके चारों तरफ तेल डालें पैन को पकड़कर हिलाएं ताकि तेल चीले के नीचे तक चला जाएं. इसको पलटे ताकि चीला दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेंक लें. इसे आप अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर मजे लें. 

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Besan Cheela Recipe Make Just Few Minutes, Kaise Banaye Besan Ka Cheela, Besan Cheela Benefits, Besan Cheela For Diabetes, Besan Cheela Banane Ki Recipe
Get App for Better Experience
Install Now