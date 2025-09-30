किन सब्जियों में नहीं लगाना चाहिए हींग का तड़का?

Hing Ko Kon Si Sabji Mein Nahi Dalen: भारतीय रसोई में हींग एक बेहद महत्वपूर्ण मसाला है. इसके बिना मानो हर सब्जी का स्वाद अधूरा सा लगता है. यह न केवल खाने का स्वाद और खुशबू बढ़ाती है, बल्कि पाचन में सुधार,गैस की समस्या को दूर और सूजन जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. फिर चाहें, दाल हो या छोले, राजमा हो या आलू जब तक इन सब्जियों में हींग का तड़का न हो तो मजा नहीं आता, लेकिन क्या आप जानते हैं? कुछ सब्जियां ऐसी भी होती हैं जिनमें हींग का तड़का लगाने से उनके स्वाद या गुणों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने यहां जानें कौन सी हैं वो सब्जियां.
हींग न डालने वाली सब्जियां
फूलगोभी और पत्तागोभी: फूलगोभी और पत्तागोभी जैसी सब्जियों मे सल्फर की मात्रा ज्यादा होती है. हींग के साथ मिलकर इनका स्वाद अजीब हो सकता है. इसलिए यह सलाह दी जाती है कि इन सब्जियों में हींग का तड़का नहीं लगाना चाहिए.
इसे भी पढ़ें: सुबह उठकर चेहरा लगता है सूजा हुआ? किचन में मौजूद ये 4 एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स कर सकते हैं आपकी मदद
लौकी: लौकी की तासीर ठंडी और हींग की गर्म होती है. इनका साथ में सेवन प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ सकता है. इसलिए इस सब्जी में घी में जीरे का तड़का लगाना बेहतर माना जा सकता है.
हरी पत्तेदार सब्जियां: हरी पत्तेदार सब्जियों में आयरन और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है. ऐसे में अगर आप इन सब्जियों में हींग का तड़का लगते हैं तो यह इनके हरे स्वाद को प्रभावित कर सकता है. आप चाहें, तो इन सब्जियों में घी में लहसुन या साबुत मिर्च का तड़का लगाकर इनका स्वाद लाजवाब बना सकते हैं.
नाजुक स्वाद वाली सब्जियां: नाजुक स्वाद वाली सब्जियां जैसे कि टमाटर और खीरे में हींग का तड़का नहीं लगाना चाहिए. हींग का मजबूत स्वाद उनके स्वाद को खराब कर सकता है. इसलिए ऐसा माना जाता है नाजुक स्वाद वाली सब्जियों में हल्के मसालों का इस्तेमाल करना ही शरीर और स्वाद के फायदेमंद हो सकता है.
Watch Video:
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं