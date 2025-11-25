टूथपेस्ट से दांत रगड़ने की बजाए इस चीज से करें दांतों की सफाई, 7 दिन में दिखने लगेगी दूध जैसी चमक

Yellow Teeth Cleaning Home Remedies: हम सभी अपने दांतों की सफाई के लिए रोज टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार दांतों में पीलापन, दाग-धब्बे, बदबू या टार्टर की समस्या बनी रहती है. चाहे महंगे टूथपेस्ट इस्तेमाल कर लें, लेकिन कुछ समय बाद दांतों की चमक फिर से फीकी पड़ जाती है. इसका बड़ा कारण यह है कि टूथपेस्ट सिर्फ सतही गंदगी हटाता है, जबकि दांतों की असली सफाई उन चीजों से होती है जो कैल्शियम, एंज़ाइम और नेचुरल क्लीनिंग एजेंट्स से भरपूर हों. इसीलिए आजकल कई डेंटल एक्सपर्ट्स प्राकृतिक तरीकों से दांत साफ करने की सलाह देते हैं. खास बात यह है कि हमारी रसोई में मौजूद एक चीज ऐसी है, जिसका इस्तेमाल आप अगर टूथपेस्ट की जगह हफ्ते में 3–4 बार करें, तो सिर्फ 7 दिन में दांत दूध जैसे चमकदार दिखने लगते हैं. यह चीज है बेकिंग सोडा (सोडियम बाइकार्बोनेट).

हालांकि यह सुनने में साधारण लगता है, लेकिन बेकिंग सोडा में मौजूद माइक्रो-पार्टिकल्स दांतों की सतह पर जमे पीलेपन को घिसे बिना धीरे-धीरे हटाते हैं. साथ ही यह मुंह के पीएच लेवल को बैलेंस कर बैक्टीरिया को खत्म करता है, जिससे बदबू और दांतों में सड़न से भी राहत मिलती है.

दातों को चमकदार बनाने के उपाय | Ways to Brighten Teeth Naturally (Danto Ka Pilapan Kaise Hataye)

1. बेकिंग सोडा और पानी: सबसे सुरक्षित तरीका

थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर उसमें कुछ बूंदे पानी मिलाकर पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को उंगलियों या ब्रश से दांतों पर हल्का-हल्का रगड़ें. 1 मिनट तक सफाई करें और पानी से कुल्ला कर लें. यह तरीका दांतों से हल्का पीलापन तुरंत कम करता है.

2. बेकिंग सोडा और नींबू: इंस्टेंट व्हाइटनिंग टच

नींबू में मौजूद सिट्रिक एसिड दांतों के दाग साफ करने में मदद करता है. ध्यान रहे, इसे सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही इस्तेमाल करें. थोड़ी सी मात्रा में बेकिंग सोडा + 3–4 बूंद नींबू मिलाएं और 30 सेकंड रगड़ें, यह दांतों को तुरंत चमकदार बनाता है.

3. बेकिंग सोडा और नारियल तेल

नारियल तेल में एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो मसूड़ों को मजबूत बनाते हैं. 1 चम्मच नारियल तेल में चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाएं. रोज 2 मिनट ब्रश की तरह इस्तेमाल करें. यह मसूड़ों की सूजन घटाता है और सांस की दुर्गंध दूर करता है.

इसे कितनी बार करें?

बेकिंग सोडा हफ्ते में 2–3 बार

नींबू वाला तरीका सिर्फ हफ्ते में 1 बार

7 दिनों में ही दांतों का पीलापन काफी कम हो जाता है और चमक पहले से कई गुना ज्यादा दिखने लगती है.

टूथपेस्ट रोजाना सफाई के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप दांतों की चमक वापस लाना चाहते हैं, तो बेकिंग सोडा एक बेहद कारगर, सुरक्षित और प्राकृतिक विकल्प है. सही तरीके से हफ्ते में कुछ बार इस्तेमाल करने पर यह पीलापन, दाग-धब्बे, बदबू और टार्टर को कम करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)