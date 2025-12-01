माइग्रेन के दर्द से 5 मिनट में मिलेगी राहत, बस दबाएं ये 5 चमत्कारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स

माइग्रेन (Migraine) सिर्फ एक सिर दर्द नहीं है, बल्कि यह तेज़, धड़कता हुआ दर्द होता है जिसके साथ अक्सर मतली, उल्टी और रोशनी या आवाज़ के प्रति संवेदनशीलता (Sensitivity) जुड़ी होती है. जब माइग्रेन का दौरा पड़ता है, तो सबसे पहले मन में आता है कि तेज़ सिर दर्द से तुरंत राहत कैसे पाएं. दवाइयाँ अपनी जगह हैं, लेकिन प्राचीन भारतीय और चीनी चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर एक प्राकृतिक और असरदार तरीका है जिससे आप माइग्रेन के दर्द को 5 मिनट में कम कर सकते हैं. यह तकनीक शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर दबाव डालकर दर्द के संकेतों को शांत करती है.

आज हम आपको उन 5 चमत्कारी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो माइग्रेन के दर्द, तनाव और मतली में तुरंत आराम देते हैं.



1. यिनतांग (Yintang): तनाव और माथे के दर्द का मुख्य केंद्र

यह पॉइंट माइग्रेन के दौरान होने वाले सबसे आम 'टेंशन हेडएक' (तनाव सिर दर्द) को कम करने में मदद करता है. इसे अक्सर तीसरा नेत्र बिंदु (Third Eye Point) भी कहा जाता है.

स्थान: यह आपकी दोनों भौंहों (Eyebrows) के ठीक बीच में, माथे पर स्थित होता है.

लाभ: यह मानसिक तनाव को शांत करता है, माथे के बीच के हिस्से के दर्द को कम करता है और आपको गहरी शांति का अनुभव कराता है.

कैसे दबाएं: अपनी तर्जनी या मध्यमा उंगली का उपयोग करें और इस पर धीरे से ऊपर की ओर दबाव डालें. एक मिनट तक हल्के हाथ से मालिश करें.

2. टेम्पल पॉइंट (Taiyang): कनपटी और आँखों के दर्द के लिए

माइग्रेन में अक्सर सिर के किनारे (Side of the head) और आँखों के आस-पास असहनीय दर्द होता है. यह पॉइंट इसी दर्द में त्वरित राहत देता है.

स्थान: यह कान के ऊपर और भौंह के बाहरी कोने के बीच, कनपटी (Temple) पर स्थित होता है.

लाभ: कनपटी के धड़कते दर्द (Pulsating Pain) और आँखों के तनाव (Eye Strain) को कम करता है.

कैसे दबाएं: दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके, दोनों तरफ के पॉइंट को एक साथ गोल-गोल घुमाते हुए हल्के से मालिश करें.

3. GB20 (गॉलब्लेडर 20): गर्दन और सिर के पीछे के दर्द का इलाज

अक्सर माइग्रेन शुरू होने से पहले या उसके दौरान गर्दन के पिछले हिस्से में अकड़न और दर्द महसूस होता है. विंड पूल पॉइंट (Wind Pool) इस अकड़न को दूर करता है.

स्थान: यह गर्दन के पिछले हिस्से में, खोपड़ी (Skull) के आधार पर दोनों तरफ, रीढ़ की हड्डी के ठीक बगल में दो बड़े गड्ढों में स्थित होता है.

लाभ: गर्दन और सिर के पीछे (Back of the Head) होने वाले दर्द में आराम दिलाता है और तनाव कम करता है.

कैसे दबाएं: अपनी दोनों तर्जनी या अंगूठे का उपयोग करें और ऊपर की दिशा में हल्का दबाव डालें. दबाव को 30 सेकंड तक बनाए रखें.

4. पेरिकार्डियम 6 (PC6): माइग्रेन में मतली (Nausea) का अचूक इलाज

माइग्रेन के सबसे कष्टदायक लक्षणों में से एक है मतली और उल्टी. नेइगुआन नामक यह पॉइंट मतली को शांत करने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है.

स्थान: यह आपकी कलाई (Wrist) की भीतरी तरफ, हथेली के जोड़ से ठीक तीन उंगलियों की चौड़ाई नीचे स्थित है.

लाभ: मतली और उल्टी (Nausea and Vomiting) की भावना को शांत करता है, जो माइग्रेन का एक आम लक्षण है.

कैसे दबाएं: इस पॉइंट पर अंगूठे का उपयोग करके दृढ़ता से दबाव डालें. दोनों हाथों पर यह प्रक्रिया दोहराएं.

5. Li4 (Li4) या हेगू पॉइंट (Hegu Point): संपूर्ण दर्द निवारण

हालाँकि यह माइग्रेन के लिए विशिष्ट नहीं है, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली दर्द निवारक एक्यूप्रेशर पॉइंट है.

स्थान: यह आपके हाथ में अंगूठे और तर्जनी (Index Finger) के बीच के मांसल हिस्से में स्थित होता है.

लाभ: यह शरीर के किसी भी प्रकार के दर्द को कम करने में मदद करता है और माइग्रेन के दौरान पूरे सिर के दर्द को शांत करता है.

कैसे दबाएं: दूसरे हाथ के अंगूठे और उंगली का उपयोग करके इस पॉइंट पर 1 मिनट तक मजबूत दबाव डालें.

ज़रूरी सलाह

एक्यूप्रेशर एक सरल और प्रभावी तकनीक है, जिसका इस्तेमाल करके आप माइग्रेन के दर्द से तुरंत राहत पा सकते हैं. यदि आप इन पॉइंट्स को दिन में दो से तीन बार, खासकर दर्द महसूस होते ही दबाते हैं, तो आपको दवाओं पर अपनी निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

ज़रूरी चेतावनी: यदि माइग्रेन का दर्द इतना बढ़ जाए कि आपकी दैनिक गतिविधियाँ रुक जाएं या साथ में कोई अन्य गंभीर लक्षण (जैसे बेहोशी या लकवा) दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)