दांत के कीड़े मारने का घरेलू इलाज मिल गया! कैविटी और पायरिया मिटाने में कारगर हैं ये आसान देसी नुस्खे

Dant Ka Kida Kaise Marein | Tooth Worm Home Remedies: दांत में कीड़ा लगना बहुत ही आम बात हो चुकी है, चाहे बच्चे हों या बड़े बहुत से लोग दांत दर्द, दांत का कीड़ा और पायरिया से परेशान हैं. यहां हमने 4 ऐसे देसी उपाय बताए हैं जो दांत का कीड़ा मारने में असरदार हैं.

How to Get Rid of Teeth Cavity: दांत में कीड़ा लगने पर क्या करें?

How to Get Rid of Teeth Cavity: दांत में कीड़ा लगना अब इतना आम हो चुका है कि हर तीसरा इंसान दर्द सहते हुए चुपचाप बैठा दिखाई देता है। यह समस्या केवल बड़े या बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही, बल्कि बच्चों और युवाओं में भी दांतों से जुड़ी यह परेशानी काफी ज्यादा देखने को मिलती है. दांत में कीड़ा (Tooth Worm) होने की वजह से तीखा, असहनीय दर्द उठता है, साथ ही सूजन आ जाती है और दांत भी खराब होने लगता है. चमकदार और मजबूत दांत किसी भी मुस्कान की खूबसूरती बढ़ाते हैं, ऐसे में कैविटी या कीड़ा लगना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है. अगर कैविटी का समय रहते ध्यान न रखा जाए, तो यह दांतों को अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकती है.

Dant Ka Keeda Kaise Hataye: दांत में कीड़ा लगने वाले लोग लगातार यह जानना चाहते हैं कि आखिर दांत का कीड़ा कैसे निकाले, दांत में कीड़ा लगने का घरेलू उपचार क्या होता है या फिर कैविटी से छुटकारा कैसे पाया जाए? यदि आप भी चाहते हैं कि आपके दांत अंदर से खराब न हों, तो यहां हम आपके लिए दांत की कैविटी का घरेलू इलाज (home remedies for tooth cavity) साझा कर रहे हैं, जो आसानी से इस समस्या में राहत दे सकता है और इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं होता। चलिए जानते हैं कि दांत में कीड़ा लगने पर क्या किया जा सकता है.

Teeth Cavity Home Remedies: आमतौर पर लोग इस तरह की परेशानी के लिए डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, लेकिन शुरुआती चरण में घरेलू उपाय कर लिए जाएं, तो दांतों को सड़ने से बचाया जा सकता है. आज हम आपको एक ऐसा कारगर देसी तरीका बताएंगे, जिससे दांत का कीड़ा खत्म होने में मदद मिलती है, साथ ही कैविटी भी कम होती है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता.

दांत में कीड़ा लगने का रामबाण घरेलू उपाय | Home Remedies For Tooth Decay (Dant Main Kida Lagne Ka Gahrelu Upay)

1. लौंग का तेल - दांत दर्द और कीड़ा दोनों का दुश्मन (Dant Ke Liye Laung Ke Tej Ke Fayde)

लौंग में मिलने वाला यूजेनॉल एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक है जो दांत में लगने वाले कीड़े को कमजोर करता है और दर्द को तुरंत शांत करता है.

कैसे करें इस्तेमाल:

  • एक छोटा सा रुई का टुकड़ा लें.
  • उसमें 2–3 बूंद शुद्ध लौंग का तेल डालें.
  • इसे सीधे उस दांत पर रखें जहाँ दर्द या कैविटी है.
  • दिन में 2 बार इस उपाय को दोहराएं.

यह नुस्खा दर्द को कम करता है और कीटाणुओं को खत्म कर दांत को राहत देता है.

2. नीम की दातून या पेस्ट - दांतों का सदियों पुराना पहरेदार (Dant Ke Liye Neem Ke Fayde)

नीम हमेशा से प्राकृतिक टूथब्रश माना गया है. इसकी पत्तियों और दातून में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों को सड़ने से बचाते हैं और कीड़े को पनपने नहीं देते.

कैसे करें इस्तेमाल:

  • सुबह नीम की दातून चबाएं और उसी से दांत साफ करें.
  • नीम की मुलायम पत्तियां पीसकर उसमें थोड़ा नमक मिलाएं और इससे ब्रश करें.
  • यह उपाय दांतों को मजबूत बनाता है और कैविटी कम करने में बहुत असरदार है.

3. नमक और सरसों का तेल - मसूड़ों के लिए चमत्कारी मिश्रण (Dant Ke Kide Ke Liye Namak or Sarso Tel)

नमक में सफाई करने की शक्ति और सरसों के तेल में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण दांतों और मसूड़ों को गहराई से साफ करते हैं. यह मिश्रण कीड़ों को बढ़ने नहीं देता और दांतों की जड़ों को मजबूत करता है.

कैसे करें इस्तेमाल:

  • आधा चम्मच नमक लें.
  • उसमें कुछ बूंद सरसों का तेल डालकर पेस्ट जैसा बनाएं.
  • इस मिश्रण से धीरे-धीरे मसूड़ों और दांतों की मालिश करें.
  • रोज़ एक बार यह उपाय करें.
  • यह नुस्खा दांतों को जमा गंदगी से मुक्त करता है और कैविटी में राहत देता है.

4. तुलसी और काली मिर्च - कीटाणुओं का सफाया करने वाला पेस्ट

तुलसी में मौजूद एंटीबैक्टीरियल तत्व और काली मिर्च की गर्म तासीर दांत में होने वाली सूजन और दर्द को कम करती है. यह पेस्ट कीटाणुओं को खत्म कर दांतों को बचाता है.

कैसे करें इस्तेमाल:

  • कुछ तुलसी की पत्तियां लें.
  • 2–3 काली मिर्च के दाने मिलाकर अच्छी तरह पीस लें.
  • इस पेस्ट को प्रभावित दांत पर लगाएं.
  • 10 मिनट बाद साफ पानी से कुल्ला कर लें.

यह उपाय कीड़े को खत्म करने में मदद करता है और दांत को आराम देता है.

दांत में कीड़ा लगना आम है, लेकिन इसे हल्के में लेना सही नहीं है. शुरुआत में ही घरेलू उपाय अपना लिए जाएं तो दांत सड़ने से बच सकता है और महंगे इलाज की जरूरत नहीं पड़ती. ये प्राकृतिक नुस्खे सुरक्षित, आसान और असरदार हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

