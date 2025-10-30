दही खाते समय अमूमन लोग करते हैं ये गलतियां, Dr. Saleem ने बताया दही खाने का सही तरीका

Curd Khane ka Sahi Tarika Kya Hai: दही एक लाजवाब हेल्दी फूड है इसको खाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को दही खाने से कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं. कई बार लोगों को इसे खाने से फीवर हो जाता है, कई बार स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, कई बार हेयर फॉल होने लगता है, कई बार साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार इनडाइजेशन हो जाता है कई बार एसिडिटी की समस्या भी हो जाती है और इसके अलावा भी कुछ अलग-अलग प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसकी वजह से हो सकती हैं. ऐसे में सवाल पैदा होता है कि इतना हेल्दी होने के बावजूद आप के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स दही खाने से क्यों पैदा होती हैं. डॉक्टर सलीम ने बताया कि दही खाने से आपके अंदर इसलिए पैदा नहीं होती हैं कि दही खराब चीज है. ये प्रॉब्लम्स आपके अंदर इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि दही खाते समय अक्सर हम लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं. हमें नहीं पता होता है कि दही को किस तरीके से खाना चाहिए और किस समय खाना चाहिए. आइए जानते हैं कि दही खाते समय आपको कौन-कौन सी सावधानियां रखनी है, कौन-कौन सी गलतियां आप ऑलरेडी कर रहे हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके अंदर क्रिएट कर रही हैं.

दही खाने का सही तरीका

कई लोग दही को नमकीन या मीठा बनाने के लिए इसमें टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर डाल देते हैं. जो कि सही नहीं है. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको फीका दही खाना है क्योंकि वो आप नहीं खा सकते हैं. इसके साथ ही मीठा दही बुरा होता है या नमकीन दही बुरा होता है. आप दही को मीठा करके भी खा सकते हैं नमकीन करके भी खा सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मीठा या नमकीन करने के लिए जो चीज इसमें हम डालते हैं यानी टेबल सॉल्ट या टेबल शुगर वो बुरी होती हैं और वो आपको नुकसान पहुंचाती है.

टेबल सॉल्ट और शुगर

टेबल सॉल्ट और टेबल शुगर ये दोनों ही केमिकल प्रोसेस्ड होते हैं. इनको रिफाइन करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है और इस केमिकल प्रोसेसिंग की वजह से इनके जो नुकसान है वह आपकी बॉडी पर पड़ने लगते हैं. अगर आप इस तरह के केमिकल प्रोसेस्ड नमक या चीनी को अपने दही में डालते हैं तो उसकी वजह से आपके दही के अंदर मौजूद जो प्रोबायोटिक्स हैं जो गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपको फायदा देते हैं वो खत्म हो जाते हैं. इसकी वजह से आपको फायदा नहीं मिल पाता है.

अगर आप को दही को मीठा करना है तो आप उसमें टेबल शुगर की जगह इसमें शहद डाल सकते हैं या फिर इसमें आप मिश्री भी डाल सकते हैं. बहुत सारे लोग गुड़ डालने की भी सलाह देते हैं, आप गुड़ भी डाल सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो गुड़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा केमिकल प्रोसेस्ड नहीं होना चाहिए. क्योंकि आजकल गुड़ को वाइट बनाने के लिए दिखने में अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है.

अगर आप नमकीन दही को खाना चाहते हैं तो आप टेबल सॉल्ट की जगह इसमें काला नमक डाल सकते हैं या फिर सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)