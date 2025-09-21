विज्ञापन
विशेष लिंक

आयुर्वेद में बताए गए हैं दही खाने के नियम, भूलकर भी इन चीजों के साथ न करें सेवन

Dahi Khane ka sahi samay: महिलाओं को पीडियड्स के दौरान दही खाने से बचना चाहिए इससे पीरियड्स का दर्द बढ़ सकता है. वहीं गले में खराश और खांसी के दौरान भी दही से परहेज करने में बेहतरी होती है.

Read Time: 3 mins
Share
आयुर्वेद में बताए गए हैं दही खाने के नियम, भूलकर भी इन चीजों के साथ न करें सेवन
Dahi Khane Ke fayda: दही खाने से प्रोटीन, कैल्शियम, और विटामिन बी12 जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं.

Dahi Khane ka sahi samay: दही सेहत के लिए लाभकारी माना जाता है. इसे खाने से शरीर को कई लाभ मिलते हैं. आयुर्वेद में दही खाने का सही तरीका (Dahi Khane Ka Tarika) बताया गया है. आयुर्वेद के अनुसार दही का सेवन रात को नहीं करना चाहिए. दही खाने का सबसे उत्तम समय दोपहर का माना गया है, साथ ही रोज दही खाने से बचना चाहिए. दही को कभी भी गर्म करके नहीं खाना चाहिए. इसके अलावा अधिक पुराना दही खाने से भी बचना चाहिए. पुराना दही खाने से पेट खराब होने का खतरा होता है. इसलिए ताजा दही का सेवन ही किया करें. 

मॉनसून के दौरान न करें दही का सेवन

दही का सेवन मॉनसून के दौरान न करने की सलाह दी जाती है. आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि भादो के महीने में दही या उससे बने पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए. अगर आप बारिश के मौसम में दही खाते हैं, तो इससे आपके गले में कफ जम सकता है. मॉनसून के दौरान दही में ज्यादा मात्रा में बेक्टरिया पाए जाते हैं, जो आपकी आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए अब जानते हैं दही खाने से क्या फायदे (Dahi Khane Ke fayda) मिलते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

दूध और चाय के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए. दूध या चाय पीने के कम से कम एक घंटे बाद दही खाना चाहिए. इसी तरह से फलों के साथ भी दही का सेवन न करें. 

दही खाने के लाभ (Dahi Khane Ke fayda)

  1. दही शरीर को ठंडक पहुंचाता है और पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है. दही में लैक्टोबैसिलस जैसे प्रोबायोटिक्स होते हैं. ये प्रोबायोटिक्स हमारे पाचन तंत्र के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं और आतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ाते हैं.
  2. दही खाने से प्रोटीन, कैल्शियम, और विटामिन बी12 जैसे जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. जो हड्डी को मजबूत करने का काम करते हैं. 
  3. दही खाने से आंतों में सूजन की समस्या नहीं होती है. जो लोग नियमित रूप से दही का सेवन करते हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है.

दही का सेवन कब नहीं करना चाहिए

  •  अगर आपको सर्दी-जुकाम या बुखार हो तो दही का सेवन न करें.
  • पेट में दर्द होने पर भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए.
  • महिलाओं को पीडियड्स के दौरान दही खाने से बचना चाहिए इससे पीरियड्स का दर्द बढ़ सकता है.

धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dahi Khane Ka Sahi Samay, Dahi Khane Ka Sahi Samay Kya Hai, Dahi Khane Ka Kya Fayda, Dahi Khane Ka Sahi Tarika
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com