Baby Food At Home: पैकेटबंद फूड की जगह घर पर बच्चों के लिए बनाएं पोषण से भरपूर ये 3 आसान रेसिपीज

Baby Food At Home: अगर आप भी अपने बच्चों को बाहर या पैकेटबंद चीजों को नहीं खिलाना चाहते हैं, तो इन 3 पोषण से भरपूर रेसिपीज को ट्राई कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Baby Food At Home: पैकेटबंद फूड की जगह घर पर बच्चों के लिए बनाएं पोषण से भरपूर ये 3 आसान रेसिपीज
Baby Food At Home: बच्चों को पोषण से भरपूर क्या खिलाएं.

Healthy Baby Food At Home: हर मां के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाला सवाल होता है कि वो अपने बच्चे को ऐसा क्या खिलाए जिससे उसे पोषण भी मिले और आसानी से बनाया भी जा सके. आज के समय में न्यू मां डिब्बाबंद या सुपरमार्केट से खरीदे गए पैकेटबंद फूड की जगह घर पर खुद खाना बना कर बच्चे को खिलाना पसंद करती हैं और ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छा भी है. हाल ही में कंटेंट क्रिएटर बेथनी होल्बोर्न (@mealtimewithmummy) ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर 3 रेसिपी शेयर की हैं, जिन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं. 

हाल ही में, अमेरिका में हुए एक नए अध्ययन में पाया गया कि उनके किराना स्टोरों में बिकने वाले शिशु आहार का 71% हिस्सा प्रोसेस्ड फूड अति (यूपीएफ) है. यह एक सहकर्मी-समीक्षित अध्ययन था, और इसके परिणाम न्यूट्रिएंट्स नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे.

कैसे बनाएं बच्चों के लिए हेल्दी रेसिपीज- (Make These 3 Healthy Recipes For baby)

चिकन और नूडल्स-

सामग्री-

  • 2 मिनी चिकन फ़िलेट
  • 2 चेरी टमाटर
  • 2 ब्रोकली के फूल
  • 1/4 सफेद प्याज
  • मुट्ठी भर स्वीट कॉर्न
  • 1/4 पीली शिमला मिर्च
  • मुट्ठी भर एग नूडल्स
  • एक चुटकी गार्लिक पाउडर और मिक्स हर्ब्स

विधि-

सब्जियों को काट लें और चिकन के साथ न्यूट्रीबेबी के स्टीम बास्केट में डाल दें. 15 मिनट तक स्टीम करें और फिर सभी सामग्री को ब्लेंडर में डाल दें, साथ ही बास्केट के नीचे वाले हिस्से में इकट्ठा हुआ सब्जी और चिकन स्टॉक भी डाल दें. गाढ़ा होने तक ब्लेंड करें.

शकरकंद, गाजर और ब्रोकली की रेसिपी-

सामग्री-

  • आधा शकरकंद
  • 1 गाजर
  • 3-4 ब्रोकली 

विधि-

शकरकंद और गाजर को छीलकर काट लें. सब्जियों को स्टीम बास्केट में डालें और 12 मिनट तक नरम होने तक स्टीम करें. सब्जियों को ब्लेंडर में डालें और स्टीम बास्केट के नीचे बने वॉटर स्टोरेज में स्टोर वेजिटेबल स्टॉक भी डालें.
स्मूथ होने तक गाढ़ा होने तक ब्लेंड करें.

यहां देखें पोस्ट- 

ब्लूबेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी-

सामग्री:

  • 1 बड़ा (या दो छोटे) नाशपाती
  • 2 बड़े चम्मच दही
  • 1 बड़ा चम्मच रोल्ड ओट्स
  • 1/4 नींबू का रस
  • 150 ग्राम ब्लूबेरी

विधि-

नाशपाती को छीलकर काट लें और बीच का भाग निकाल दें. नाशपाती को 12 मिनट तक भाप में पकाएं और बाकी सामग्री के साथ ब्लेंडर में डाल दें. तब तक ब्लेंड करें जब तक कि मिश्रण स्मूद और गाढ़ा न हो जाए. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

