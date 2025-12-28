दादी नानी के नुस्खे: पैरों की जलन से तुरंत राहत, अपनाएं दादी-नानी के आज़माए आयुर्वेदिक नुस्खे

Dadi Nani Ke Nuskhe: पैरों में जलन होना आजकल एक आम समस्या बन गई है. कभी ज्यादा देर खड़े रहने से, कभी गर्मी की वजह से, तो कभी शरीर में पोषक तत्वों की कमी या थकान के कारण पैरों में अजीब-सी जलन और बेचैनी महसूस होने लगती है. कई बार रात में यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे नींद तक खराब हो जाती है. ऐसे में कुछ आसान घरेलू और आयुर्वेदिक उपाय अपनाकर इस परेशानी से काफी हद तक राहत पाई जा सकती है.

सबसे आसान और तुरंत आराम देने वाला उपाय है ठंडे पानी में पैर डालना. दिन में एक या दो बार 10 से 15 मिनट तक पैरों को ठंडे पानी में रखें. अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं, इससे जलन के साथ-साथ सूजन और थकान भी कम होती है. इसके बाद नारियल तेल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर पैरों की हल्की मालिश करें. यह उपाय न सिर्फ ठंडक देता है, बल्कि नसों को भी आराम पहुंचाता है. एलोवेरा जेल भी जलन में बहुत फायदेमंद माना जाता है. दिन में 1-2 बार पैरों के तलवों और जलन वाले हिस्से पर एलोवेरा जेल लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है.

शरीर की अंदरुनी गर्मी को कम करने के लिए ठंडा दूध या छाछ पीना भी अच्छा माना जाता है. रोज एक गिलास छाछ पीने से पेट भी ठीक रहता है और जलन की समस्या भी धीरे-धीरे कम होने लगती है. इसी तरह धनिया का पानी भी काफी असरदार होता है. रात को एक चम्मच धनिया पानी में भिगो दें और सुबह उसे छानकर पी लें. यह शरीर को ठंडा रखता है और जलन में राहत देता है.

आयुर्वेदिक उपायों की बात करें तो आंवला, गिलोय और त्रिफला काफी फायदेमंद माने जाते हैं. आंवला पाउडर को पानी या शहद के साथ लेने से शरीर में विटामिन-सी की कमी पूरी होती है और जलन कम होती है. गिलोय का काढ़ा पीने से शरीर की गर्मी संतुलित रहती है. वहीं त्रिफला चूर्ण रात को आधा या एक चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेने से पाचन ठीक रहता है और पैरों की जलन में भी फायदा मिलता है.

खान-पान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है. हरी सब्जियां, नारियल पानी, केला, अनार और भरपूर मात्रा में सादा पानी जरूर लें. बहुत ज्यादा मसालेदार, तला-भुना और जंक फूड खाने से बचें, क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाते हैं.

अगर पैरों में जलन बहुत ज्यादा हो, साथ में सुन्नपन या दर्द हो, डायबिटीज के मरीज हों या यह समस्या लंबे समय से बनी हुई हो, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)