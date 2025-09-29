इन 3 लोगों के लिए औषधि से कम नहीं है इस हरे पत्ते के पानी का सेवन

Curry Leaves Water Benefits: करी पता को आमतौर पर कई तरह की डिशेज में तड़के के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. करी पत्ते का वैज्ञानिक नाम मुराया कोएनिजी है. इसे करी पत्ता, कड़ी पत्ता और मीठी नीम जैसे नामों से भी जाना जाता है. अंग्रेजी में इसे करी लीफ भी कहते है. इसे ड्राई और फ्रेश दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें मैग्नेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर और विटामिन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं कैसे करें करी पत्ते का सेवन और किन लोगों को करना चाहिए.

कैसे बनाएं करी पत्ते का पानी- (How To Make Curry Leaves Water)

करी पत्ते का पानी बनाने के लिए सबसे पहले आप 9-10 करी पत्ता को साफ पानी में धो लें. फिर एक पैन में एक गिलास पानी डालें और करी पत्ते डालकर अच्छे से खौला लें. जब पानी आधा रह जाए को इसे छान लें. आप चाहे तो इसमें शहद मिला सकते हैं. अगर आप इसे ऐसे ही पीना चाहते हैं तो चाय की तरह पी सकते हैं.

करी पत्ते का पानी पीने के फायदे- (Curry Patta Pani Ke Fayde)

1. डायबिटीज-

करी पत्ते में हाइपोग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं. जो शुगर लेवल को कम करने का काम करता है. करी पत्ते के पानी का सेवन डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. लेकिन इसे आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही लें.

2. बालों-

करी पत्ते में विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं और बालों के झड़ने को रोक सकते हैं. इसे पानी चाय की तरह पी सकते हैं. या इसके पेस्ट को बालों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. इम्यूनिटी-

करी पत्ते में विटामिन सी और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकते हैं. इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और शरीर को सेहतमंद रखने के लिए आप खाली पेट करी पत्ते के पानी का सेवन कर सकते हैं.

