रात में सोने से पहले पी लें डॉक्टर द्वारा बताई ये देसी ड्रिंक, बॉडी को डिटॉक्स करने समेत मिलेंगे हैरान करने वाले लाभ

Detox Drink: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए अक्सर सुबह खाली पेट हेल्दी ड्रिंक पीने की सलाह दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ड्रिंक ऐसी है जिसे रात में पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. इस डिटॉक्स ड्रिंक को रोजाना पीने से शरीर में मौजूद टॉक्सिन्स बाहर निकलने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं इससे स्किन को तमाम समस्याओं से भी बचा सकते हैं. इस ड्रिंक के बारे में apnamedicos ने इंस्ट्राग्राम पर वीडियो शेयर कर विधि बताई है. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं इस ड्रिंक को और क्या हैं इसे पीने के फायदे.

सौंफ, जीरा और अजवाइन का पानी पीने के फायदे- (Saunf Jeera Ajwain Ka Pani Pine Ke Fayde)

इस ड्रिंक के सेवन से गट को हेल्दी रखने, पाचन को बेहतर बनाने और स्किन संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है. इससे बॉडी डिटॉक्स होती है स्किन ग्लो करती है और ब्लोटिंग से राहत मिल सकती है.

कैसे बनाएं हेल्दी ड्रिंक- (How To Make Detox Drink)

सामग्री-

1 कप पानी

1 चम्मच सौंफ

1 चम्मच जीरा

1 चम्मच अजवाइन

विधि-

इस ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ऊपर बताई सभी चीजों को डालना है. लो फ्लेम पर इन सभी चीजों को उबाल लेना है. कुछ मिनट तक इसे उबालें और रात में सोने से पहले पी लें.

सौंफ के फायदे- (Saunf Ke Fayde)

सौंफ पाचन को सुधारने, गैस और एसिडिटी कम करने, वज़न घटाने, और मुंह की बदबू दूर करने के साथ शरीर को डिॉक्स करने में मददगार है. इसमें में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन C, और आयरन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं.

जीरा के फायदे- (Jeera Ke Fayde)

जीरा (Cumin) पाचन को दुरुस्त करने, वजन कम करने और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला एक चमत्कारिक मसाला है. एंटीऑक्सीडेंट और आयरन से भरपूर, यह पेट की गैस, एसिडिटी और सूजन (inflammation) को कम कर कता है.

अजवाइन के फायदे- (Awain Ke Fayde)

अजवाइन पाचन के लिए बेहद गुणकारी है, जो गैस, कब्ज, एसिडिटी और पेट दर्द से तुरंत राहत दिलाती है. इसके एंटीसेप्टिक गुण सर्दी-खांसी में कफ निकालने और अस्थमा में मददगार हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)