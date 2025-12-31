Happy New Year 2026: न्यू ईयर के पहले दिन लें ये संकल्प, पूरे साल फिट-हेल्दी और खुशनुमा रहेंगे

Happy New Year 2025: हम सभी चाहते हैं कि नया साल हर किसी के लिए खुशियां लेकर आए. लेकिन आज के समय लगातार बदल रहे खानपान को लेकर कई सारी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते हम कुछ भी अच्छे से नहीं खा पी पाते हैं. अगर आप भी खुद को सेहतमंद और बीमारियों को दूर रखना चाहते हैं, तो इस साल के शुरूआत में कुछ संकल्प लें. आप कुछ आसान से निर्णय लेकर अपने पूरे साल को हेल्दी और खुशनुमा बना सकते हैं. नए साल की शुरूआत से न्यू ईयर रेजोल्यूशन (New Year Resolution) में कुछ ऐसी आदते शामिल करते हैं.

न्यू ईयर रेजोल्यूशन- (New Year Resolution)

1. हेल्दी डाइट-

आप नए साल से अपनी डाइट में हेल्दी बदलाव करें. खुद को सेहतमंद रखने के लिए आप हरी-पत्तेदार सब्जियों, फलों, नट्स और फलियों को शामिल कर सकते हैं. इनमें मौजूद गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

2. हेल्दी ड्रिंक-

नए साल से आप अपनी डेली लाइफ में हेल्दी ड्रिंक को शामिल करें. दिन की शुरूआत आप गरम पानी, हल्दी पानी या अदरक वाले पानी से करें. इसका सेवन न सिर्फ शरीर से खराब पदार्थों को बाहर निकालने बल्कि शरीर को हेल्दी रखने और वजन को कम करने में भी मददगार है.

3. उपवास-

हेल्दी रहने के लिए हफ्ते में एक दिन उपवास करना भी जरूरी है. किसी भी वक्त खाने और ओवरईटिंग की आदत से बचने के लिए 3 से 12 घंटे के बीच भोजन करें और बाकी समय फास्टिंग पर रहें. इस दौरान आप फलों के जूस, दूध आदि ले सकते हैं. ऐसा करने से शरीर से एक्स्ट्रा फैट बर्न करने में मदद मिल सकती है.

4. प्रोटीन-

अपनी डेली डाइट में प्रोटीन को जरूर शामिल करें. मांसपेशियों, हड्डियों और बालों के विकास में प्रोटीन सहायक माना जाता है. प्रोटीन शरीर की मांसपेशियों को संरक्षित करके मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है. डाइट में दही, मूंगफली, बादाम, सोयाबीन और दालों को शामिल कर सकते हैं.

5. ओवरईटिंग-

नए साल से एक बात का ध्यान रखें कि आप जब भी खाएं सीमित मात्रा में ही खाएं. ओवरईटिंग करने से बचें.

