अनहेल्दी क्रेविंग कैसे कंट्रोल करें?

How To Avoid Junk Food Cravings: बाहर का खाना देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है. फिर चाहे वो स्ट्रीट फूड हो या किसी दुकान का, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपकी बर्गर, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज़, नमकीन या मीठी चीजों की अनहेल्दी क्रेविंग कई स्वास्थ्य समस्याओं जैसे मोटापा, मधुमेह, हाई बीपी और पाचन संबंधी दिक्कतों का कारण बन सकती हैं. ऐसे में समय रहते अपनी आदतों में बदलाव करना बेहद जरूरी हो जाता है. तो चलिए जानते हैं अनहेल्दी क्रेविंग क्यों होती है, इसका हमारे शरीर और दिमाग से क्या संबंध है और इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है.

खाना खाने की इच्छा कैसे कम करें? | Ganda Khane Ka Man Kare To Kya Kare

अच्छा खाना खाएं: अपनी डाइट में प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट शामिल करें. रोजाना इनका सेवन पेट को देर तक भरा रखते हैं और ज्यादा खाने से बचाते हैं जिससे अनहेल्दी क्रेविंग को दूर किया जा सकता है.

पानी पिएं: पानी आपको भर देता है जिससे आपको कम भूख लगती है. जब भी अचानक खाने की क्रेविंग हो, तो पहले एक ग्लास पानी पिएं. हो सके तो दिन भर अपने साथ पानी की बोतल रखें.

पूरी नींद: रात में 7 से 8 घंटे की नींद हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद कर सकती है, पर्याप्त नींद लेने से क्रेविंग को कम किया जा सकता है. अच्छी नींद आपके मूड के साथ-साथ आपके शरीर को भी ठीक रख सकती है.

ड्राई फ्रूट्स : मखाना, भुना चना, फल, ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों को अपने साथ रखें, ताकि आपको जब भी क्रेविंग हो आप कुछ पौष्टिक खा सकें. ये न सिर्फ आपके शरीर को बीमारियों से बचाएगा, बल्कि ज्यादा खाने की आदत से भी छुटकारा दिलाएगा.

तनाव: बहुत से लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं. अपने तनाव को संभालने का एक नया तरीका खोजें. टहलें, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें, संगीत सुनें, या किसी मित्र को कॉल करें जब आप एक निश्चित भोजन के लिए तरस रहे हों. मानसिक संतुलन से अनहेल्दी आदतें अपने आप कम हो जाती हैं.

