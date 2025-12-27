दिल्‍ली पुलिस ने नए साल से पहले देश की राजधानी में ऑपरेशन आघात शुरू किया है. इस ऑपरेशन का मकसद दिल्‍ली के क्राइम पर लगाम लगाना है. इस ऑपरेशन में तहत अब तक 285 से ज्‍यादा अपराधियों को हिरासत में लिया जा चुका है. वहीं, 1000 से ज्‍यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है. हिरासत में लिये गए अपराधियों के पास से 21 हथियार, 12 हजार से ज्यादा शराब की बोतलें, 7 किलो गांजा और करीब ढाई लाख कैश बरामद हुआ है.

दिल्‍ली पुलिस का ये ऑपरेशन आघात 3.0 है. इस बार दिल्‍ली पुलिस ने अब 285 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से 116 कुख्‍यात अपराधी हैं. इनसे भारी मात्रा में हथियार और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है. इनसे 310 मोबाइल और 231 दोपहिया वाहन भी शामिल हैं.

क्‍या-क्‍या बरामद हुआ?

21 कंट्री मेड पिस्टल

20 जिंदा कारतूस

27 चाकू जब्त किए गए

6.01 किलोग्राम गांजा

12,258 क्वार्टर अवैध शराब

जुआरियों से 2,30,990 रुपये नकद जब्त किए

310 मोबाइल फोन

231 दोपहिया वाहन और 1 चारपहिया वाहन

दिल्ली पुलिस अपराधियों के खिलाफ समय-समय पर ऑपरेशन चलाती रहती है. इसके तहत संगठित अपराधियों को खास तौर पर निशाने पर लिया जाता है. इस बार भी ऑपरेशन आघात-3.0 में संगठित अपराधियों को निशाने पर लिया गया.

