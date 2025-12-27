विज्ञापन
विशेष लिंक

नए साल से पहले दिल्‍ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 285 अपराधी दबोचे, 1000 से पूछताछ

दिल्‍ली पुलिस ने नए साल से पहले देश की राजधानी में ऑपरेशन आघात शुरू किया है. इस ऑपरेशन का मकसद दिल्‍ली के क्राइम पर लगाम लगाना है. इस ऑपरेशन में तहत अब तक 285 से ज्‍यादा अपराधियों को हिरासत में लिया जा चुका है.

Read Time: 2 mins
Share
नए साल से पहले दिल्‍ली पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 285 अपराधी दबोचे, 1000 से पूछताछ
  • दिल्ली पुलिस ने नए साल से पहले राजधानी में अपराध नियंत्रण के लिए ऑपरेशन आघात शुरू किया है.
  • इस ऑपरेशन के तहत अब तक 150 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.
  • 1000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है ताकि अपराध की जड़ें पकड़ी जा सकें.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्‍ली:

दिल्‍ली पुलिस ने नए साल से पहले देश की राजधानी में ऑपरेशन आघात शुरू किया है. इस ऑपरेशन का मकसद दिल्‍ली के क्राइम पर लगाम लगाना है. इस ऑपरेशन में तहत अब तक 285 से ज्‍यादा अपराधियों को हिरासत में लिया जा चुका है. वहीं, 1000 से ज्‍यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है. हिरासत में लिये गए अपराधियों के पास से 21 हथियार, 12 हजार से ज्यादा शराब की बोतलें, 7 किलो गांजा और करीब ढाई लाख कैश बरामद हुआ है. 

दिल्‍ली पुलिस का ये ऑपरेशन आघात 3.0 है. इस बार दिल्‍ली पुलिस ने अब 285 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से 116 कुख्‍यात अपराधी हैं. इनसे भारी मात्रा में हथियार और लूटा हुआ सामान भी बरामद किया गया है. इनसे 310 मोबाइल और 231 दोपहिया वाहन भी शामिल हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

क्‍या-क्‍या बरामद हुआ?

  • 21 कंट्री मेड पिस्टल
  • 20 जिंदा कारतूस
  • 27 चाकू जब्त किए गए
  • 6.01 किलोग्राम गांजा
  • 12,258 क्वार्टर अवैध शराब 
  • जुआरियों से 2,30,990 रुपये नकद जब्त किए
  • 310 मोबाइल फोन
  • 231 दोपहिया वाहन और 1 चारपहिया वाहन 

Latest and Breaking News on NDTV

दिल्ली पुलिस अपराधियों के खिलाफ समय-समय पर ऑपरेशन चलाती रहती है. इसके तहत संगठित अपराधियों को खास तौर पर निशाने पर लिया जाता है. इस बार भी ऑपरेशन आघात-3.0 में संगठित अपराधियों को निशाने पर लिया गया.  

ये भी पढ़ें :- बहन ने किया प्‍यार तो भाई का गुस्‍सा पहुंचा सातवें आसमान, मुनक नहर में तैरती मिली प्रेमी की लाश

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Police Operation Aagat, Delhi Crime News, Delhi 150 Criminals Arrested
Get App for Better Experience
Install Now