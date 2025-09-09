विज्ञापन

ज्‍यादा मीठा खाने की आदत कर सकती है आपकी स्किन खराब, जानिए 5 खतरनाक नुकसान

Sugar effects on skin: ज्यादा मीठा खाने से आपकी त्वचा पर एजिंग, पिगमेंटेशन, एक्ने और डार्कनेस जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अगर स्किन हेल्दी चाहिए तो चीनी से दूरी ही सबसे सही उपाय है.

शुगर लवर्स सावधान! आपकी स्किन को मीठा पहुंचा रहा है ये 5 नुकसान

Effects Of Sugar On Skin: मीठा खाने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है...कोई मिठाई का शौकीन है, कोई चॉकलेट का और कोई ठंडी कोल्ड ड्रिंक के बिना रह ही नहीं सकता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादा चीनी आपकी स्किन को बूढ़ा, ढीला और बीमार बना सकती है? डर्मेटोलॉजिस्ट्स का मानना है कि मीठे का ओवरडोज़ न सिर्फ शरीर बल्कि चेहरे पर भी गहरा असर डालता है. स्किन एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ज्यादा शुगर कॉलाजेन को डैमेज कर एजिंग को तेज करती है, एक्ने बढ़ाती है और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स का कारण बनती है. आइए जानते हैं कि मीठा आपकी त्वचा को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है.

स्किन एजिंग तेज होना (Harmful Effects of sugar)

  • ज्यादा मीठा खाने से ग्लाइकेशन प्रोसेस एक्टिव हो जाता है. इसमें शुगर कॉलाजेन से जुड़कर उसे कमजोर बना देती है.
  • स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है.
  • चेहरे पर झुर्रियां और फाइन लाइन्स जल्दी नजर आने लगती हैं.
  • एजिंग के साइन 30 की उम्र से पहले ही दिखने लगते हैं.
  • अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जवान और ग्लोइंग दिखे तो शुगर का सेवन कम करें.

स्किन सैगिंग और फैट जमा होना (Meetha khane ke nuksan)

ज्यादा मीठा मोटापा (Obesity) को बढ़ावा देता है और इसका असर चेहरे पर भी दिखता है.
गाल लटकने लगते हैं.
डबल चिन बन जाती है.
होंठों और कानों के आसपास की स्किन ढीली पड़ जाती है.
अगर आपको चेहरे पर सैगिंग नहीं चाहिए तो मिठाई और मीठे ड्रिंक्स पर कंट्रोल ज़रूरी है.

एक्ने और पिंपल्स (Sugar effects on skin in Hindi)

  • शुगर शरीर में इंसुलिन लेवल बढ़ाती है, जिससे ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है.
  • इससे एक्ने और पिंपल्स बढ़ते हैं.
  • स्किन पर बैक्टीरियल और फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है.
  • डायबिटिक लोगों में यह प्रॉब्लम और ज्यादा गंभीर हो सकती है.

  • पिगमेंटेशन की परेशानी (Acne and pigmentation due to sugar)
  • मीठा खाने से हार्मोनल असंतुलन होता है, जो स्किन पिगमेंटेशन को बढ़ाता है.
  • चेहरे पर काले धब्बे और पैच बन सकते हैं.
  • शुगर युक्त फ्रूट्स और सब्जियों से भी परहेज करना चाहिए.
  • बेहतर ऑप्शन है – गुड़, खजूर और नारियल चीनी जैसे नेचुरल स्वीटनर.
स्किन डार्कनेस (How to prevent skin aging from sugar)

  • कई रिसर्च और एक्सपर्ट्स का कहना है कि, ज्यादा मीठा खाने वालों की त्वचा के कुछ हिस्सों में डार्कनेस भी आ सकती है.
  • खासकर जिनके पास पहले से पिगमेंटेशन या एक्ने की समस्या है.
  • यह डार्कनेस कई बार पर्मानेंट भी हो सकती है.
  • ऐसे में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है और मीठे का सेवन कम करना चाहिए.

यानि, मीठा भले ही दिल को खुशी देता है, लेकिन ज्यादा शुगर आपकी स्किन के लिए जहर से कम नहीं. अगर आप ग्लोइंग, हेल्दी और यंग स्किन चाहती हैं तो मीठा सीमित मात्रा में ही खाएं और नेचुरल ऑप्शन चुनें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

