बार-बार मीठा खाने का मन क्यों करता है? जानें किस चीज की है कमी

Meetha Khane Ka Man Kyon Karta Hai: तो आइए जानते हैं किन कमियों या कारणों से बार-बार मीठा खाने का मन करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

मुझे केवल मीठा खाना ही क्यों पसंद है?

Meetha Khane Ka Man Kyon Karta Hai: क्या आपको भी बार-बार मीठा खाने का मन करता है? अगर हां, तो हो सकता है यह शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी या मानसिक असंतुलन का संकेत हो. जब शरीर को जरूरी ऊर्जा, मिनरल्स या हार्मोन का संतुलन नहीं मिलता, तो वह मीठे की ओर आकर्षित होता है ताकि तुरंत एनर्जी मिल सके. तो आइए जानते हैं किन कमियों या कारणों से बार-बार मीठा खाने का मन करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है.

मीठा खाने का मन करे तो क्या होता है?

मैग्नीशियम की कमी: जिन लोगों को बार-बार चॉकलेट या मीठा खाने की इच्छा होती है, यह शरीर में मैग्नीशियम की कमी के कारण हो सकती है. मैग्नीशियम शरीर में शुगर और इंसुलिन को कंट्रोल करने में मदद करता है. शरीर में इसकी मीठे की और आकर्षित कर सकता है. 

ग्लूकोज की कमी: जब शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज का लेवल अचानक गिर जाता है, तो मीठा खाने की इच्छा होती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्लूकोज दिमाग की मुख्य ऊर्जा है.

नींद की कमी: नींद पूरी न होना या या लगातार तनाव में रहना शरीर में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन के लेवल को बढ़ा सकता है. यह हार्मोन मीठा खाने की इच्छा बढ़ाता है क्योंकि शरीर को तत्काल ऊर्जा की आवश्यकता महसूस होती है. इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें.

पानी की कमी: कई बार मीठा खाने की इच्छा शरीर में पानी की कमी का संकेत हो सकती है. डिहाइड्रेशन में शरीर को लगता है कि उसे एनर्जी चाहिए, जबकि असल में उसे पानी की जरूरत होती है. इसलिए दिनभर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

