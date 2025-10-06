विज्ञापन
क्या नारियल पानी एसिडिटी कम करता है?

Is Coconut Water Good In Acidity: आज हम आपको एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका सेवन पेट को ठंडक दे सकता है और एसिडिटी से राहत दिला सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो ड्रिंक. 

क्या नारियल पानी एंटी-एसिड के लिए अच्छा है?

Is Coconut Water Good In Acidity: आज की भागदौड़ भरी जिदंगी और गलत खानपान की वजह से एसिडिटी एक आम समस्या बन चुकी है. समय पर न खाना, तला, मसालेदार या जंक फूड खाना पेट में जलन, खट्टी डकारें, भारीपन और बेचैनी जैसी दिक्कतों को बुलावा दे सकता है. इन समस्याओं से राहत पाने के लिए लोग तरह-तरह के घरेलू नुस्खे और दवाइयों का सहारा लेते हैं, जो तुरंत आराम तो जरूर देती हैं लेकिन लंबे समय तक इन्हें खाना से साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. इसलिए आज हम आपको एक ऐसी हेल्दी ड्रिंक के बारे में बताने वाले हैं, जिसका सेवन पेट को ठंडक दे सकता है और एसिडिटी से राहत दिला सकता है. तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो ड्रिंक.

क्या एसिडिटी में नारियल पानी पी सकते हैं? | Nariyal Pani Se Acidity Kam Hoti Hai Kya

नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन और मिनरल से भरपूर है, यह न सिर्फ पीने में स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. इस पानी में मौजूद एंजाइम्स जैसे कैटेलेज और डिहाइड्रोजेनेज पाचन को बेहतर बनाते हैं. कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत दिलाते हैं.जब पेट में ज्यादा एसिड बनता है, तो वह एसिड खाने की में ऊपर आने लगता है, जिससे जलन और खट्टी डकारें महसूस होती हैं. नारियल पानी का सेवन इसे धीरे-धीरे न्यूट्रलाइज़ करता है और पेट की परतों को ठंडक पहुंचाता है. 

कैसे करें अपने रूटीन में शामिल?

सुबह खाली पेट: नारियल पानी में एंजाइम्स होते हैं जो पाचन क्रिया को तेज करते हैं. इससे पेट हल्का रहता है और गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है.

ताजा नारियल पानी: ध्यान रखें पेट को ठीक रखने के लिए ताजे नारियल का पानी का सेवन ही करें, पैक्ड या फ्लेवर वाला नहीं. 

कितना पीना चाहिए?

एक दिन में एक से दो गिलास नारियल पानी पर्याप्त माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

