नारियल पानी पीने के फायदे, नुकसान और सेवन का सही तरीका | Nariyal Pani Pine Ke Fayde aur Nuksan

Drinking Coconut Water Daily: गर्मियों में या फिर थकान महसूस होने पर सबसे पहले जो चीज याद आती है, वो है नारियल पानी, ये सिर्फ स्वाद में हल्का-मीठा और ठंडक देने वाला नहीं है, बल्कि हेल्थ के लिए भी वरदान से कम नहीं है. नारियल पानी को नेचुरल एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक, हर कोई आराम से पी सकता है, लेकिन कई बार लोग बिना सोचे-समझे इसका ज्यादा सेवन कर लेते हैं, जिससे फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है.

इसलिए जरूरी है कि आप जानें नारियल पानी पीने का सही तरीका, सही समय और सही मात्रा, ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिले.

नारियल पानी पीने के फायदे और नुकसान | Benefits Of Coconut Water | Nariyal pani Pine Ke fayde aur Nuksan

नारियल पानी में पाए जाने वाले पोषक तत्व | Coconut Water Nutrition Facts and Health Benefits

नारियल पानी पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी और अमीनो एसिड का अच्छा सोर्स है. इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और थकान को दूर करते हैं. एक नारियल में लगभग 0.5 से 1 कप नारियल पानी निकलता है इस पानी में करीब 470 mg पोटेशियम पाया जाता है.

नारियल पानी पीने के फायदे | Benefits Of Coconut Water | Nariyal pani Pine Ke Fayde

1. किडनी के लिए फायदेमंद - यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है और किडनी की सेहत बनाए रखता है.

2. ब्लड प्रेशर कंट्रोल - पोटेशियम की मौजूदगी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में कारगर है.

3. बॉडी हाइड्रेशन - गर्मियों में बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए यह सबसे बेस्ट नेचुरल ड्रिंक है.

4. स्किन ग्लोइंग - नारियल पानी पीने से स्किन साफ और चमकदार रहती है.

5. प्रेगनेंसी में फायदेमंद - मॉर्निंग सिकनेस कम करता है और मां-बच्चे दोनों को पोषण देता है.

एक दिन में कितना नारियल पानी पीना चाहिए | Ek Din me Kitna nariyal pani Pina Chahiye

1. नारियल पानी दिन में किसी भी समय पिया जा सकता है, लेकिन सुबह खाली पेट पीने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं.

2. एक्सपर्ट्स की माने तो एक दिन में 2 से 3 नारियल पानी पीना बिल्कुल ठीक है.

3. ध्यान रहे कि अधिक मात्रा में सेवन से हाइपरक्लेमिया (पोटेशियम ज्यादा होना) जैसी समस्या हो सकती है.

नारियल पानी कब नहीं पीना चाहिए | Nariyal Pani Kab Pina Chahiye

1. सर्दी-जुकाम होने पर इसका सेवन न करें क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है.

2. अगर ब्लड प्रेशर पहले से ही कम रहता है तो इसे सीमित मात्रा में ही लें.



नारियल पानी पीने के नुकसान | Side Effect Of Coconut Water | Nariyal pani Pine Ke Nuksan

हालांकि यह एक हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन कुछ मामलों में इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं:

1. पेट फूलना या गैस की समस्या.

2. किसी को एलर्जी हो सकती है.

3. कैलोरी बढ़ना (अगर जरूरत से ज्यादा पी लिया जाए).

