एक दिन में कितनी बार पी सकते हैं नारियल पानी, जानें इसे पीने का सबसे अच्छा समय

Nariyal Pani Kab Pina Chahiye: नारियल पानी पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है. इसे पीने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती है. इतना ही नहीं ये स्किन के लिए भी उत्तम माना जाता है. जो लोग रोज इस पानी को पीते हैं, उनके चेहरे में एक अलग तरह का ग्लो आता है. कई लोग नारियल पानी सुबह खाली पेट पीना पंसद करते हैं. ऐसा माना जाता है कि इसे सुबह खाली पेट पीने से शरीर को कई तरह के लाभ मिलते हैं. हालांकि कई ऐसे शोध सामने आए हैं. जिनके अनुसार इसे किसी भी समय पीया जा सकता है.

एक दिन में कितनी बार पीएं नारियल पानी

रोजाना 1 से 2 नारियल पानी पीना पर्याप्त है. सुबह की शुरुआत इस पानी को पीने से की जा सकती है. जो लोग व्यायाम करते हैं, वो व्यायाम के बाद इस पानी को पी सकते हैं. शरीर एकदम से हाइड्रेट हो जाएगा. दरअसल एक्सरसाइज के बाद इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखने में ये कारगर साबित होता है. कुछ लोग भोजन के बाद नारियल पानी पीना पसंद करते हैं. वहीं डायरिया या उल्टी होने पर हर दो घंटे में नारियल पानी पी लें.

किडनी की बीमारियों में नारियल पानी बेहद उपयोगी माना गया है. क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा कम और पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे यह शरीर को डिटॉक्स करने और मूत्र के जरिए विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है. वहीं डायबिटीज के मरीज भी इसे पी सकते हैं. यह अचानक ब्लड शुगर नहीं बढ़ाता.

गर्भावस्था में कब पीना चाहिए नारियल पानी

डॉक्टरों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को रोजाना कम से कम एक नारियल पानी पीना चाहिए. इसे पीने से बच्चे की स्किन अच्छी बनती हैं. साथ ही कब्ज की समस्या भी नहीं होती है. गर्भवती इसे सुबह या दोपहर के समय पीना ज्यादा उत्तम होता है. दरअसल रात के समय पीने से बार-बार वॉशरुम जाना पड़ सकता है.

आखिर क्यों नारियल पानी पीना माना गया है उत्तम

इसमें पोटैशियम होता है जो कि इलेक्ट्रोलाइट्स का अच्छा स्रोत. इसे पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है. पाचन के लिए नारियल पानी उत्तम माना गया है. त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए ये लाभदायक होता है. इसे पीने से निखार आता है.

ये भी पढ़ें- इन 6 लोगों के लिए अमृत से कम नहीं है नारियल पानी, आयुर्वेद ने बताया कितना और किस समय करें सेवन

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)