चुकंदर के सूप में किचन के 2 मसाले डालकर पीने से झट-पट मिलेगा बंद नाक और गले को आराम, जानिए रेसिपी यहां

Chukander, dalcheni and kalimirch soup recipe : सर्दी-जुकाम में नाक और गला जकड़ जाता है, जिससे सांस लेने और बोलने में बहुत तकलीफ होती है. कफ भी जमा हो जाता है, जिससे खांसी शुरू हो जाती है. ऐसे में लोग जल्दी आराम पाने के लिए डॉक्टर से दवा ले आते हैं. जबकि आप चुकंदर के सूप में काली मिर्च और दालचीनी मिक्स कर लेते हैं, तो फिर आपकी बंद नाक और गले को तुरंत आराम मिल सकता है. यह सर्दी जुकाम के सबसे असरदार नुस्खों में से एक है. इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, तो बिना देर किए आइए जानते हैं चुकंदर, काली मिर्च और दालचीनी रेसिपी....

कैसे बनाएं चुकंदर, दालचीनी और कालीमिर्च सूप - How to Make Beetroot, Cinnamon, and Pepper Soup

1-2 मीडियम साइज के छीलकर कटे हुए चुकंदर (Beetroot)

2-3 मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर (Tomato)

1 इंच का टुकड़ा अदरक (Ginger) कद्दूकस किया हुआ

3-4 कलियां (बारीक कटी हुई) लहसुन (Garlic)

1 इंच का टुकड़ा या 1/2 छोटा चम्मच पाउडर दालचीनी (Cinnamon)

1 छोटा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च (Black Pepper) (आप स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं)

1 छोटा चम्मचजीरा (Cumin Seeds)

1 (Bay Leaf) तेज पत्ता

4-5 लौंग (Cloves)

3-4 कप पानी (Water)

1 चम्मच तेल/घी (Oil/Ghee)

नमक (Salt) स्वादानुसार

धनिया पत्ती (Coriander leaves) गार्निश के लिए

चुकंदर, दालचीनी और कालीमिर्च सूप बनाने की विधि - Beetroot, Cinnamon and Pepper Soup Recipe

सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में 1 चम्मच तेल या घी गरम करें. उसमें जीरा और तेज पत्ता डालकर भूनिए

अब इसमें दालचीनी का टुकड़ा (या पाउडर), लौंग, कद्दूकस किया हुआ अदरक और बारीक कटा लहसुन डालकर कुछ सेकंड के लिए भूनिए

इसके बाद कटे हुए चुकंदर और टमाटर को कुकर में डालकर 2-3 मिनट तक भूनिए

अब इसमें 3-4 कप पानी और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छे से मिलाएं

कुकर का ढक्कन लगाकर मध्यम आंच पर 3-4 सीटी आने तक पकाएं, ताकि सब्जियां अच्छी तरह से नरम हो जाएं

जब कुकर का प्रेशर अपने आप निकल जाए, तो ढक्कन खोलिए

इसमें से तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा निकाल लें (अगर टुकड़ा इस्तेमाल किया हो)

अब आप मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और फिर ब्लेंडर या मिक्सी में डालकर अच्छी तरह से पीस लें.

इसके बाद पीसे हुए मिश्रण को एक छलनी की सहायता से छानकर एक पतीले में निकाल लीजिए, जिससे सूप एकदम चिकना (smooth) हो जाए

सूप को वापस हल्का गरम करें और इसमें पिसी हुई काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं

गरमा गरम सूप को कटोरी में निकालें, ऊपर से धनिया पत्ती से गार्निश करें और तुरंत परोसें

इस सूप को गरमा गरम ही पिएं. गरमाहट से गले को तुरंत राहत मिलेगी और काली मिर्च तथा दालचीनी की भाप बंद नाक खोलने में मदद करेगी.





(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)