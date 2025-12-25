इस तरह पी लें दालचीनी की चाय, शरीर के अंग-अंग से दूर होगी बीमारी, दिल भी रहेगा स्वस्थ

Dalchini Chai Peene Ke Fayde: दालचीनी एक खुशबूदार मसाला ही नहीं है, बल्कि सेहत को कई लाभ पहुंचाने के लिए भी जाना जाता है.आयुर्वेद में दालचीनी को गर्म तासीर वाला मसाला कहा गया है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखने और कई रोगों से बचाने में मदद करता है. नियमित रूप स इसका सेवन शरीर को अंदर से मजबूत बनाकर कई समस्याओं से राहत दिला सकते है. ऐसे में अगर आप अपने रूटीन में इसकी चाय को शामिल करते है, तो फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. यहां जानें दालचीनी की चाय पीने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते है और इसे कैसे और कब पीना सबसे अच्छा रहता है.

चाय में दालचीनी डालकर पीने के क्या फायदे हैं?

पाचन: दालचीनी की चाय पेट के लिए लाभदायक मानी जाती है, जो लोग कब्ज, गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से आपरेशां रहते हैं उनके लिए दालचीनी की चाय एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है. खाने के बाद इसे पीने से भोजन आसानी से पचता है और पेट हल्का महसूस होता है.

सर्दी से राहत: दालचीनी की तसीर गर्म होती है. इसलिए इसका सेवन सर्दी-जुकाम, खांसी और गले की खराश जैसी दिक्कतों से रहत दिलाने में मदद कर सकता है. अगर आप अपने रूटीन में दालचीनी की चाय को शामिल करते हैं, तो बंद नाक खुलने में मदद मिल सकती है और शरीर को गर्म रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: Dates Halwa Recipe: स्वाद और सेहत के लिए कमाल है ये हलवा, नोट करें रेसिपी

इम्यून सिस्टम: दालचीनी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, जिससे बार-बार बीमार पड़ने की संभावना कम होती है.

दिल: दालचीनी की चाय खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने में मदद कर सकती है, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता और रक्त। संचार बेहतर रखा जा सकता है.

दालचीनी की चाय कब पीनी चाहिए?

दालचीनी की चाय को सुबह खाली पेट पीना सबसे फायदेमंद माना जाता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)