Beetroot Benefits: चुकंदर को खाने का सही तरीका क्या है? जानिए कैसे मिलेगा ज्यादा फायदा

How To Use Beetroot For Best Results: आज हम आपको चुकंदर को खाने का सही तरीका क्या है बताने वाले हैं.

Chukandar kaise khana chahiye?

How To Use Beetroot For Best Results: चुकंदर सुपरफूड की लिस्ट में शामिल है. इसमें आयरन, फाइबर, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर को कई रोगों से लड़ने में मदद कर सकते हैं. स्किन को ग्लोइंग बनाने, पाचन को ठीक रखने और शरीर को एनर्जेटिक रखने में मदद कर सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को इसे खाने का सही तरीका नहीं पता. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो स्टोरी में बने रहिए. आज हम आपको चुकंदर को खाने का सही तरीका क्या है बताने वाले हैं.

चुकंदर को कच्चा या उबालकर कैसे खाएं?

कच्चा चुकंदर: कच्चे चुकंदर में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसलिए इसे सलाद के रूप में खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. आप चाहें, तो इसे छीलकर पतले स्लाइस या कद्दूकस कर के ऊपर से नींबू, काला नमक और थोड़ा काली मिर्च डालकर खा सकते हैं. कच्चा चुकंदर खून बढ़ाने और स्किन को चमकदार बनाने में मददगार साबित हो सकता है.

चुकंदर का जूस: चुकंदर का जूस न सिर्फ शरीर को ऊर्जा देता है, बल्कि डिटॉक्स करने में भी मदद कर सकता है, लेकिन जूस में फाइबर कम हो जाता है, इसलिए इसके जूस की मात्रा को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी हो जाता है. आप चाहें, तो सुबह खाली पेट या नाश्ते से पहले इसके जूस में गाजर, सेब या अदरक मिलाकर पिया सकते हैं. ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा जूस पीने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए इसका सेवन संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए.

उबला हुआ चुकंदर: कुछ लोगों को सलाद वाला कच्चा चुकंदर भारी लगता है, ऐसे में आप इसे उबालकर भी खा सकते हैं. चुकंदर को हल्का उबालें और फिर टुकड़े करके उस पर नमक और नींबू डालकर दही, रोटी या दलिया के साथ खाएं. बता दें इसको उबालकर खाना भी बेहद फायदेमंद माना जाता है. जिन लोगों को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए उबला हुआ चुकंदर खाना अच्छा माना जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

