कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या खाएं, ये हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने के रामबाण उपाय | Cholesterol Kaise Kam Kare

Cholesterol Kaise Kam Kare: हाई कोलेस्ट्रॉल सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है. बता दें, यह हृदय रोग और दिल के दौरे (Heart Attack) के जोखिम को बढ़ाता है. हालांकि कुछ लोग दवाओं के सहारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिर्फ दवाओं से इसे पूरी तरह से कम नहीं किया जा सकता है. अगर आप भी लंबे समय से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको बता दें, पहले जीवनशैली (Lifestyle) में बदलाव करना जरूरी है. आइए ऐसे में जानते हैं इन 3 टिप्स के बारे में.

कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करें - High Cholesterol ko Kam Kaise Kare | How to Lower Cholesterol

कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले डाइट में बदलाव करना होगा. बता दें, फाइबर से भरपूर खाना, जैसे ओट्स, बीन्स, सेब और जौ को अपनी डाइट में शामिल करें.

फलों में सेब, जामुन और खट्टे फल खा सकते हैं. इनमें फाइबर की मात्रा अच्छी खासी होती है. वहीं आप ग्रीन टी, टोफू, सोया का सेवन भी कर सकते हैं.

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अच्छी डाइट के साथ- साथ एक्सरसाइज करना जरूरी है. अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित है और कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह से, हफ्ते में 5 बार कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें या हफ्ते में तीन बार 20 मिनट तक एरोबिक एक्टिविटी करें.

कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं तो आपको वजन कम करने पर भी फोकस करना होगा. ऐसे में सबसे पहले ऐसी चीजों का सेवन कम करें, जिससे कैलोरी बढ़ती है.

अगर आपको मीठा खाने की इच्छा होती है, तो शरबत या कम या बिना फैट वाली कैंडी, जैसे जेली बीन्स ट्राई कर सकते हैं.

इसी के साथ अपने रूटीन में ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी शामिल करें, जैसे लिफ्ट बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, काम के दौरान ब्रेक लेकर टहलना, खड़े होकर काम करना. इसी के साथ स्मोकिंग जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए.

कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खाएं | Cholesterol Kam Karne ke Liye Kya Khaye

ओट्स: ओट्स में मौजूद फाइबर रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटाने में सहायक होता है.

ताजे फल और हरी सब्जियां: इनमें पाए जाने वाले विटामिन, मिनरल और फाइबर हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देकर कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं.

नट्स और बीज: ये स्वास्थ्यवर्धक वसा और फाइबर के स्रोत हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार साबित होते हैं.

मछली: मछली विशेष रूप से ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो कोलेस्ट्रॉल स्तर को बेहतर बनाती है.

दाल और फलियां: ये प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखने में मदद करते हैं.

हल्दी: हल्दी में मौजूद सक्रिय तत्व करक्यूमिन हृदय स्वास्थ्य के लिए लाभकारी और कोलेस्ट्रॉल घटाने वाला होता है.

लहसुन: लहसुन में पाए जाने वाले सल्फर यौगिक रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं.



