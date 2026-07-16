चिकन का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वाला होता है? ज्यादातर चिकन प्रेमी नहीं जानते ये बात

चिकन प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और इसे अक्सर रेड मीट से ज्यादा हेल्दी माना जाता है. हालांकि, चिकन का हर हिस्सा आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं होता. रिसर्च के अनुसार, चिकन के कुछ हिस्सों में फैट ज्यादा हो सकता है, उनमें नुकसानदायक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या उनमें चिकन के आस-पास के माहौल से जहरीले तत्व और गंदगी जमा हो सकती है. इन हिस्सों को रेगुलर खाने से इन्फेक्शन, पाचन से जुड़ी दिक्कतें या लंबे समय तक रहने वाली हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं. अगर आप अक्सर चिकन खाते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि किन हिस्सों से बचना चाहिए और सुरक्षित हिस्सों को सही तरीके से कैसे पकाना चाहिए ताकि बीमारी का खतरा कम हो और बेहतर सेहत बनी रहे.

चिकन का कौन सा पार्ट नहीं खाना चाहिए? | 10 Chicken Parts You Should Never Eat

चिकन की स्किन

हालांकि क्रिस्पी चिकन स्किन कई लोगों को पसंद होती है, लेकिन यह चिकन का सबसे हेल्दी हिस्सा नहीं है. स्किन में मुख्य रूप से फैट होता है, जिसे बार-बार खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है.

चिकन के फेफड़ों

ज्यादातर खान-पान में चिकन के फेफड़े नहीं खाए जाते, लेकिन कुछ पारंपरिक डिश में इनका इस्तेमाल होता है. फेफड़ों के साथ चिंता की बात यह है कि उनमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैरासाइट हो सकते हैं जो खाना पकाने के तेज तापमान में भी खत्म नहीं होते. इससे वे सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं.

चिकन का सिर

कभी-कभी शोरबे या पारंपरिक सूप में इस्तेमाल होने वाले चिकन के सिर में दूषित चारे या माहौल से सोखे गए पेस्टिसाइड के अवशेष हो सकते हैं. समय के साथ, ये अवशेष टिश्यू में जमा हो सकते हैं और खाने पर लंबे समय तक सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.

चिकन की आंत

चिकन की आंतों में बैक्टीरिया और दूसरे पैथोजन होते हैं जिन्हें अच्छी तरह साफ करने के बाद भी पूरी तरह से हटाना मुश्किल होता है.

चिकन के पैर

कुछ कल्चर में लोकप्रिय, चिकन के पैर यानी चिकन फीट सही तरीके से पकाने पर स्वादिष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनमें संक्रमण का खतरा भी ज्यादा होता है. क्योंकि वे लगातार जमीन के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनकी दरारों में गंदगी, बैक्टीरिया और दूसरी अशुद्धियां जमा हो सकती हैं.

चिकन का दिल (लिमिटेड)

दिल को अक्सर प्रोटीन और जरूरी मिनरल से भरपूर पौष्टिक अंग माना जाता है. हालांकि, इसमें तनाव वाले हार्मोन के अवशेष भी हो सकते हैं, जो ज्यादा मात्रा में खाने पर सेहत पर असर डाल सकते हैं. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अपनी डाइट में चिकन हार्ट (मुर्गे का दिल) को सीमित मात्रा में ही शामिल करें.

गिजार्ड

गिजार्ड पक्षी के पेट की तरह काम करता है और इसमें अक्सर छोटे पत्थर और कंकड़ होते हैं जो खाना पीसने में मदद करते हैं. अगर इसे अच्छी तरह साफ न किया जाए, तो इसमें हानिकारक बैक्टीरिया या गंदगी रह सकती है.

चिकन की गर्दन

चिकन की गर्दन का इस्तेमाल आमतौर पर सूप और स्टॉक बनाने में किया जाता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के पनपने की जगह भी बन सकते हैं. उबालने से हमेशा सभी हानिकारक कीटाणु (पैथोजन) नहीं मरते, इसलिए यह पक्का करना जरूरी है कि गर्दन को अच्छी तरह साफ किया जाए और काफी देर तक पकाया जाए.

विंग टिप्स

विंग टिप्स में ज्यादातर स्किन और हड्डी होती है और इनमें बहुत कम मीट या पोषण होता है.

बोन मैरो

हालांकि चिकन की हड्डियों का इस्तेमाल पोषक तत्वों से भरपूर शोरबा (broth) बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन अंदर के मैरो में कभी-कभी खून के अंश रह सकते हैं जो पूरी तरह नहीं पकते. अगर हड्डियों को काफी देर तक न उबाला जाए, तो इससे संक्रमण (contamination) का थोड़ा जोखिम हो सकता है.

इसे भी पढ़ें: कौन सी दाल कब खानी चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया