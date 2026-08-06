सिरफिरे ने रोक दी मुंबई लोकल, ट्रेन के सामने सीना ताने खड़ा रहा शख्स, फिर बरसे थप्पड़ -VIDEO

मुंबई में एक शख्स ट्रेन से आगे कटने चला था. लेकिन उसे ऐसा सबक मिला जिसे वह ताउम्र नहीं भूलेगा. दरअसल हुआ कुछ यूं कि एक शख्स आत्महत्या के इरादे से वसई और नालासोपारा के बीच रेलवे ट्रैक पर अचानक आकर खड़ा हो गया. उसे सामने देखते ही मुंबई लोकल तुरंत रुक गई. लेकिन वह शख्स हटने के लिए तैयार ही नहीं था. उसे काफी समझाया गया लेकिन वह सुनने को तैयार ही नहीं था. फिर क्या था. लोगों को गुस्सा आ गया. इतने में रेलवे स्टाफ का एक सदस्य नीचे उतरा और उसे ट्रैक से हटने के लिए कहा. लेकिन उसने नहीं सुना. गुस्हसाए स्टाफ ने उसे दे दनादन कई तमाचे जड़ दिए. इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

मरने के लिए ट्रेन के सामने पहुंचा, मिले थप्पड़

हैरानी की बात यह है कि शख्स मरने के लिए नाला पार करके रेलवे ट्रैक पर पहुंचा था. मौत तो नहीं लेकिन उसे पिटाई जरूर मिल गई. सामने आए वीडियो में ट्रेन में मौजूद लोग कहते हुए सुनाई दे रहा हैं कि बजाओ इसको, यानी कि इसे पीटो.इसने में रेलवे स्टाफ ने उसे सच में पीट दिया. पीक आवर्स में हुई इस घटना से ट्रेन में मौजूद यात्रियों को काफी परेशानी झेलने पड़ी. ट्रेक काफी समय तक रास्ते में ही रुकी रही. जिस वजह से लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई.

यात्री लेट हो रहे थे, शख्स सीना ताने खड़ा था

रेलवे ट्रैक के पास ही बड़ा सा नाला था. गुस्साए यात्री कहते सुनाई दे रहे हैं कि इसे पकड़कर पानी में फेंक दो. रेलवे स्टाफ ने काफी समझा बुझाकर उसे ट्रैक से नीचे उतारा. लेकिन कुछ देर के लिए इस घटना से स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई. एक तरफ लोग लेट हो रहे थे दूसरी तरफ मरने के लिए सीना ताने ट्रेन के सामने खड़ा शख्स वहां से हटने के लिए तैयार ही नहीं था.

मुंबई लोकल ट्रेन सेवाए कुछ देर के लिए बाधित

एहतियात के तौर पर, वेस्टर्न रेलवे ने प्रभावित रूट पर मुंबई लोकल ट्रेन सेवाए कुछ देर के लिए रोक दी थीं. इस घटना की वजह से कई उपनगरीय ट्रेनों में देरी हुई और यात्री परेशान होते रहे. जैसे ही रेलने सुरक्षा बल को घटना की सूचना मिली RPF जवान और रेलवे कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. लगातार समझाने-बुझाने के बाद, उस व्यक्ति को सुरक्षित रूप से रेलवे ट्रैक से हटा दिया गया.

रेलवे कर्मचारियों की तत्परता की तारीफ

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद लोग रेलवे कर्मचारियों की तत्परता की तारीफ कर रहे हैं. वेस्टर्न रेलवे ने लोगों से अपील की है कि वे रेलवे ट्रैक पर गैर कानूनी तरीके से न जाएं और उसे पार करने की कोशिश भी न करें. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी हरकतें बहुत ही खतरनाक होती हैं. इसने ट्रेनों का संचालन बाधित हो सकता है.

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