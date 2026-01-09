पेट रहेगा साफ अगर डाइट में शामिल कर ली ये चीजें, डॉक्टर से जानिए कौन से हैं वो जादुई फूड्स

Gut Health Foods In Hindi: आज के समय में गलत खान-पान और बदलते लाइफस्टाइल के कारण कई लोग पेट से जुड़ी दिक्कतों से परेशान हैं. कई लोग इस समस्या से राहत आपने के लिए दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो कुछ ऐसे हैं, जो तरह-तरह के घरेलू उपचार का उपयोग करते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ असर नहीं दिख पाता है. आज हम आपको इस आर्टिकल में डॉ. सौरभ सेठी (गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट) द्वारा बताई गई कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जो 2026 में आपके पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकती हैं.

गट हेल्थ के लिए क्या खाना चाहिए?

खजूर: खजूर में फाइबर अच्छी मात्रा में होता है, जो कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है. यह मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है. अगर आप इसका सेवन करते हैं तो पेट से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा पा सकते हैं.

फर्मेंटेड अचार: पेट गैस, कब्ज और एसिडिटी की समस्या लगातार रहने से आंतों की समस्या हो सकती है. लेकिन अगर आप अपनी डाइट में फर्मेंटेड अचार को शामिल करते हैं तो ये आंतों के साथ-साथ गैस और कब्ज की समस्या से भी छुटकारा दिला सकते हैं.

ग्रीक योगर्ट: ग्रीक योगर्ट प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आंतों में संतुलन बनाने में मदद करते हैं, जिससे कब्ज, दस्त और पेट में जलन जैसी दिक्कतों से राहत मिल सकती है. नियमित रूप से इसका सेवन पेट के लिए लाभदायक साबित हो सकता है.

नींबू और तरबूज: नींबू और तरबूज दोनों कैंसर रोधी गुण से भरपूर हैं जो पेट और कोलोरेक्टल कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं.

ब्रोकली: ब्रोकली में फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है और कब्ज को रोकने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसे आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक में शामिल कर सकते हैं.

