Isabgol vs Chia Seeds: ईसबगोल या चिया के बीज कौन सा बेहतर है? जानिए यहां

Isabgol vs Chia Seeds: आजकल के समय में लाइफस्टाइल पूरी तरह से बदल चुका है. अनहेल्दी खानपान के चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं. ऐसे ही आंतों का स्वास्थ्य हेल्दी लाइफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. पाचन और भूख संबंधी कार्यों को कंट्रोल करने के साथ-साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए फाइबर जरूरी है. चिया सीड्स अपने ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, यही कारण है कि यह विश्व भर में बहुत लोकप्रिय है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसबगोल, जिसे साइलियम हस्क के नाम से भी जाना जाता है, भारत में भी पाचन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत उपयोग किया जाता है. हालांकि, चिया सीड्स की लोकप्रियता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, विशेषज्ञ और डॉक्टर यह भी मानते हैं कि कुछ मामलों में इसबगोल चिया सीड्स से भी बेहतर हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं इसबगोल या चिया सीड्स कौन सा सबसे बेहतर है.

यह भी पढ़ें:- ठंड में हाथ-पैर क्यों सुन्न होते हैं? डॉक्टर से जानिए कैसे करें बचाव

इसबगोल के फायदे

इसबगोल में घुलनशील फाइबर होता है, जो पाचन को सुधारता है और कब्ज को रोकता है. यह भी प्रीबायोटिक गुणों से भरपूर होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है. लगभग 70-80% फाइबर घुलनशील होता है. घुलनशील फाइबर आंतों में पानी को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे एक जेल जैसा पदार्थ बनता है जो पाचन क्रिया को धीमा करता है और आंतों की श्लेष्म झिल्ली को आराम पहुंचाता है.

चिया सीड्स में ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं. यह पाचन को सुधारता है और हार्ट हेल्थ को बढ़ावा देता है. इनमें केवल 10% घुलनशील फाइबर होते हैं, जो प्रकृति में अघुलनशील होते हैं, इसलिए ये साइलियम हस्क की तरह जेल जैसा फाइबर बनाए बिना आंतों की गति को बढ़ाते हैं.

इसबगोल और चिया सीड्स दोनों ही फायदेमंद हैं, लेकिन इसबगोल पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अधिक प्रभावी है. चिया सीड्स एक अच्छा पोषक तत्व स्रोत है और इसे डेली खाने में शामिल किया जा सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.