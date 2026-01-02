US में नए साल के जश्न में मातम की साजिश नाकाम, ISIS से प्रेरित लड़का गिरफ्तार, 20 को मारने का था प्लान

- FBI ने अमेरिको में नए साल के जश्न के बीच बड़े हमले की साजिश के आरोप में 18 वर्षीय लड़के को गिरफ्तार किया है
- FBI का दावा है कि आरोपी की योजना भीड़-भाड़ वाले इलाके में चाकू-हथौड़ों से कम से कम 20 लोगों को मारने की थी
- तलाशी में उसके घर से 'न्यू इयर अटैक 2026' लिखा एक नोट मिला, जिसमें इस हमले की पूरी डिटेल बताई गई थी
अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में नए साल के जश्न के बीच मातम फैलाने की एक खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हुआ है. एफबीआई ने 18 साल के लड़के को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर आतंकी संगठन ISIS से प्रभावित होकर बड़े हमले की योजना बना रहा था.
अधिकारियों के मुताबिक, मिंट हिल के रहने वाले 18 वर्षीय क्रिस्टन स्टुरडिवेंट की योजना भीड़-भाड़ वाले इलाके में आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों पर चाकू और हथौड़ों से हमला करने की थी. तलाशी के दौरान उसके घर से 'न्यू इयर अटैक 2026' लिखा एक नोट भी मिला है. इसमें उसने कम से कम 20 लोगों को मौत के घाट उतारने का खाका तैयार किया था.
एफबीआई के अधिकारियों ने बताया कि स्टुरडिवेंट पिछले एक साल से इस हमले की तैयारी कर रहा था. वह इंटरनेट के जरिए कट्टरपंथी विचारों से प्रभावित हुआ. उसे आतंकी संगठन से वैचारिक समर्थन भी मिल रहा था. अगर समय रहते उसकी पहचान नहीं की जाती, तो नए साल पर एक बड़ी घटना हो सकती थी.
एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर इस ऑपरेशन की डिटेल्स शेयर करते हुए कहा कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने तालमेल के साथ इस मिशन को अंजाम दिया और इनकी सतर्कता से निश्चित रूप से कई मासूम लोगों की जान बच गई.
फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है. उससे पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस साजिश में उसके साथ कोई और भी शामिल था. उसने अभी तक आरोपों पर अपनी कोई औपचारिक सफाई नहीं दी है.
