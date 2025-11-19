दही में मिलाकर खा लें चिया सीड्स, आस-पास भी नहीं फटकेंगी ये 4 समस्याएं

Chia Seeds With Curd Benefits: चिया सीड्स और दही दो ऐसी चीजें हैं जिनका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप भी खुद फिट और फाइन रखना चाहते हैं तो इन दोनों चीजों को मिलाकर खा सकते हैं. क्योंकि दही में प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी12, राइबोफ्लेविन, और फास्फोरस जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. वहीं चिया सीड्स की बात करें तो इसमें फाइबर, प्रोटीन, ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, और कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज शामिल हैं.

कैसे करें दही और चिया सीड्स का सेवन- (How To Consume Curd And Chia Seeds)

चिया सीड्स को कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. अगर आप आप नाश्ते में इसे खाना चाहते हैं तो दही में मिक्स करके खा सकते हैं. नाश्ते के अलावा लंच में भी दही के साथ खाया जा सकता है.

चिया सीड्स में दही मिलाकर खाने के फायदे- (Chia Seeds And Curd Benefits)

1. वजन घटाने-

चिया सीड्स और दही का मिश्रण पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे भूख कम लगती है और अधिक खाने से बचे रहते हैं जिससे वज़न घटाने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- किचन में मौजूद ये काले दानों में छिपा है सेहत का राज, इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं

2. पाचन-

ठंड के मौसम में पाचन से जुड़ी समस्याएं काफी परेशान करती हैं अगर आपके साथ भी यही होता है तो आप दही और चिया सीड्स का साथ में सेवन कर सकते हैं. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जबकि चिया सीड्स का फाइबर कब्ज और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है.

3. हड्डियों-

दही कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है और चिया सीड्स में मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. ठंड के मौसम में हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं.

4. स्किन-

चिया सीड्स और दही में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट स्किन को चमकदार बनाने और मुंहासे, झुर्रियों जैसी समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)