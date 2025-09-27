सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए काल हैं अमरूद के पत्ते, जानिए कैसे खाना है ज्यादा फायदेमंद

Benefits of Guava Leaves: अमरूद तो आप सब खाते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते भी सेहत के लिए किसी जादू से कम नहीं? जी हां, आयुर्वेद से लेकर मॉडर्न साइंस तक, हर जगह अमरूद के पत्तों की तारीफ हो रही है. ये छोटे-छोटे पत्ते पाचन से लेकर स्किन तक, कई समस्याओं का आसान और नेचुरल सॉल्यूशन दे सकते हैं. तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि अमरूद के पत्तों का सेवन आपकी हेल्थ के लिए कैसे गेम-चेंजर बन सकता है और इसका सेवन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

अमरूद के पत्तों के फायदे (Benefits of guava leaves)

ये भी पढ़ें: Uric Acid बढ़ने पर कौन सी दालें खानी चाहिए कौन सी नहीं? यहां देखिए पूरी लिस्ट, कंट्रोल में रहेगा High Uric Acid

पेट की परेशानियों में फायदा:

अगर आपको दस्त यानी डायरिया की प्रॉब्लम है, तो अमरूद के पत्ते आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं. इनमें मौजूद नेचुरल केमिकल्स बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं और पेट को राहत देते हैं. बस 4-5 पत्तों को पानी में उबालकर चाय बनाएं और दिन में 1-2 बार पिएं.

शुगर कंट्रोल का नेचुरल तरीका:

डायबिटीज के मरीजों के लिए अमरूद के पत्ते किसी दवा से कम नहीं. ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये शरीर में ग्लूकोज को धीरे-धीरे रिलीज करते हैं. रोज एक कप अमरूद की पत्तियों की चाय पीने से डायबिटीज मैनेज करने में मदद मिल सकती है.

ओरल हेल्थ:

मुंह में छाले या मसूड़ों में दर्द? अमरूद के 2-3 ताजे पत्ते चबाएं, सांस की बदबू और मसूड़ों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी.

ग्लोइंग स्किन:

स्किन पर दाग-धब्बे या मुहांसे हों, तो पत्तों को पीसकर लेप बनाएं. ये नेचुरल एंटीऑक्सिडेंट्स से भरे हैं, जो स्किन को ग्लो देते हैं.

वजन और दिल का दोस्त:

अमरूद के पत्ते मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल करने में आसानी होती है. साथ ही, ये कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कम करके दिल को हेल्दी रखते हैं.

ये भी पढ़ें: पीपल के पत्ते खाने के फायदे और नुकसान, जानिए कैसे सेवन करने से मिलेगा फायदा

अमरूद के पत्ते खाने के साइड इफेक्ट्स?

हर चीज की तरह अमरूद के पत्तों का भी ज्यादा इस्तेमाल ठीक नहीं. कुछ बातों का ध्यान रखें:

एलर्जी का खतरा:

कुछ लोगों को इन पत्तों से स्किन पर रैश या खुजली हो सकती है. पहली बार यूज करने से पहले थोड़ा टेस्ट कर लें.

शुगर का लेवल गिरना:

अगर आप डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, तो अमरूद की चाय ज्यादा पीने से शुगर लेवल बहुत कम हो सकता है. डॉक्टर से पूछ लें.

पेट में गड़बड़:

ज्यादा चाय पीने से कब्ज या पेट में जलन हो सकती है. दिन में 1-2 कप से ज्यादा न पिएं.

प्रेग्नेंसी में सावधानी:

गर्भवती या ब्रेस्टफीडिंग कराने वाली महिलाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के इनका यूज नहीं करना चाहिए.



हमेशा ताजे और साफ पत्ते यूज करें. अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो पहले डॉक्टर से बात करें. साइंस और आयुर्वेद दोनों कहते हैं कि सही मात्रा में यूज करने पर अमरूद के पत्ते सेहत के लिए वरदान हैं, लेकिन ये बात प्रत्येक व्यक्ति की अपनी तासीर पर भी निर्भर करती है.

ये भी पढ़ें: क्या आपको पता है 'डेड फूड' क्या होता है जिसे अनजाने में खा रहा है हर कोई, जानिए पूरा Healthy Diet Plan यहां

अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाने की विधि

सामग्री

10-12 ताजे अमरूद के पत्ते

3 कप पानी

शहद या गुड़ (स्वादानुसार)

अमरूद के पत्तों का काढ़ा बनाने की प्रक्रिया:

अमरूद के पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें ताकि उन पर मौजूद धूल-मिट्टी साफ हो जाए. अब एक पैन में 3 कप पानी डालें और उसमें धोए हुए अमरूद के पत्ते डाल दें. पानी को तेज आंच पर उबालें और जब ये उबलने लगे तो इसकी आंच को धीमा कर दें और लगभग 15-20 मिनट तक उबाल लें. अगर आप चाहें तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा शहद या गुड़ मिला सकते हैं, लेकिन इसको ज्यादा मीठा न करें. आप इस काढ़े को गर्म और ठंडा दोनों तरह से कर के पी सकते हैं.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)