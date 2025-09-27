क्या आपको पता है 'डेड फूड' क्या होता है जिसे अनजाने में खा रहा है हर कोई, जानिए पूरा Healthy Diet Plan यहां

Food for Healthy Heart: हम सभी जानते हैं अगर खान- पान अच्छा हो तो आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं. ऐसे में आज हम आपको ऐसी डाइट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे फॉलो करने के बाद अगर आप अपना 3 महीने बाद अपना ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी. बता दें, आज, दुनिया भर में हजारों लोग दवाएं छोड़ रहे हैं और सिर्फ अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करके बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं. आइए जानते हैं इस खास डाइट के बारे में.

डेड फूड को करें इग्नोर

अच्छी और हेल्दी डाइट के लिए सबसे पहले आपको प्राकृतिक भोजन के नियमों को समझना होगा. पहला है- जीवित भोजन खाएं. यानी आपको ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें जीवन हो. जैसे अगर मसूर के बीज को जमीन में दबा दें और उसे रोज पानी दें, तो कुछ दिनों बाद उसमें से एक पौधा उग आएगा है, लेकिन बिस्किट या नूडल्स को मिट्टी में दबाने पर कुछ नहीं उगेगा. ऐसे में यह डेड फूड है, इन्हें अपनी डाइट में पूरी तरह हटा दें.

डाइट में शामिल करें ये चीजें

अच्छी डाइट में आप फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज, नट्स और सीड्स का सेवन कर सकते हैं. ये सभी जीवित खाद्य पदार्थ हैं और जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो हमें जीवन देते हैं और आयु बढ़ाते हैं. इसी के साथ ऐसा भोजन

शरीर के अंदर बैठे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं.

गैस पर बना हुआ भोजन टाइम से खाना जरूरी

अगर आप डाइट का ध्यान रख रहे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको भोजन का सेवन कब तक करना चाहिए. बता दें, अगर खाना आग पर पकी हो तो उसे 3 से 5 घंटों के भीतर खान लेना चाहिए, ताकि आपको सभी पोषक तत्व मिले.

शुद्ध शाकाहारी भोजन सबसे फायदेमंद

अगर आप एक हेल्दी डाइट चाहते हैं, तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन खाना चाहिए. यानी ऐसा भोजन जो पेड़- पौधों से आता है. जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है.

दूध को करें अवॉइड

मार्केट में जो हमें थैली में दूध मिलता है, बता दें, वह प्योर दूध नहीं होता है. दरअसल यह दूध मिल्क पाउडर, यूरिया और बहुत हानिकारक पदार्थों से मिलकर बनता है. ऐसे में अपनी डाइट से दूध को हटा दीजिए. बता दें, WHO ने दूध को लेकर भारत सरकार को सावधान किया है.

आइए आपको बताते हैं एक हेल्दी रेसिपी जो कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर है.

सुपर हेल्दी क्विनोआ वेजिटेबल बाउल

आपको बता दें कि क्विनोआ प्रोटीन और फाइबर से भरपूर और ग्लूटेन-फ्री होता है. आप अगर इसको कई सारी वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर बनाते हैं तो ये कई सारे विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर बन जाता है. इसके साथ इसमें भीगी दाल और चनों को मिलाएं. इसको और हेल्दी बनाने के लिए आप इसमें भीगे हुए नट्स भी मिला सकता हैं.

सामग्री:

क्विनोआ – 1 कप (उबला हुआ)

मिक्स वेजिटेबल्स (गाजर, शिमला मिर्च, भिंडी, मटर) – 1 कप (स्टीम्ड या हल्का सॉटेड)

उबली हुई मूंग दाल या काले चने – 1/2 कप

टमाटर – 1 मध्यम (कटा हुआ)

पालक या मेथी के पत्ते – 1/2 कप (कटे हुए)

ज़ीरा, हल्दी, धनिया पाउडर – आधा-आधा छोटा चम्मच

जैतून का तेल या सरसों का तेल – 1 टेबलस्पून

कटा हुआ हरा धनिया – 2 टेबलस्पून

नींबू का रस – 1 टेबलस्पून

नमक और काली मिर्च – स्वादानुसार

भुने हुए अखरोट या कद्दूकस किया हुआ कद्दू के बीज – 1 टेबलस्पून

रेसिपी

क्विनोआ बाउल बनाने के लिए सबसे पहलेक्विनोआ को अच्छी तरह धोकर 2 कप पानी में 15 मिनट तक पकाएं. जब पानी सूख जाए और क्विनोआ फूल जाए तब गैस को बंद करे दें. इसके साथ सभी सब्जियों को हल्का सा जीरा और हल्दी डालकर भून लें. इसके साथ इन सब्जियों में दाल और चने मिलाएं. अब इसमें जीरा, हल्दी, धनिया, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स करें. अब ऊपर से ऑलिव ऑयल और नींबू का रस डालकर मिलाएं. ऊपर से हरे धनिये और अखरोट और कद्दू के बीज से गार्निश करें.

इस हेल्दी बाउल को आप गरम या ठंडा दोनों तरह खा सकते हैं. साथ में दही या हल्का सूप भी ले सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)