पीपल के पत्ते खाने के फायदे और नुकसान, जानिए कैसे सेवन करने से मिलेगा फायदा

Peepal ke patte ke fayde aur nuksan: देश भर में लगभग हर इलाके में घर के आसपास या सड़क किनारे सबसे ज्यादा संख्या में पीपल के वृक्ष देखे जाते हैं. बेहद खूबसूरत दिखना वाला प्रकृति का यह वरदान लोगों की सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन सावधानी से इस्तेमाल नहीं करने पर इसके नुकसान भी हो सकते हैं. आइए, इसके बारे में  विस्तार से जानते हैं.

पीपल के पत्ते के फायदे और नुकसान.

Benefits and disadvantages of Peepal leaves: भारतीय सनातन संस्कृति में पीपल के वृक्ष को पूजा जाता है.  प्रकृति के वरदान इस पवित्र पेड़ को लगाने के लिए कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. आमतौर पर हमारे आसपास आसानी से दिखने वाले पीपल का हमारे स्वास्थ्य से भी गहरा नाता है. सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद में पीपल के पत्ते को सेहत के लिए काफी फायदेमंद बताया गया है. हालांकि, सावधान नहीं रहने पर इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. आइए,  पीपल के पत्ते से सेहत को होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में विस्तार से जानते हैं.

पीपल के पत्ते से सेहत को होने वाले फायदे

देश भर में सड़क किनारे आसानी से दिखने वाले पेड़ पीपल के पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं. प्रकृति, पर्यावरण, धर्म और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखने वाले पीपल के हरे पत्ते खाने में स्वादहीन और तासीर में ठंडे, लेकिन असर में बेहद कारगर होते हैं. एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीफंगल जैसे गुणों से लैस पीपल के पत्तों का सेवन करने से कई क्रॉनिक रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है.

किन रोगों के इलाज में मददगार होते हैं पीपल के पत्ते

आयुर्वेद के जानकारों के अनुसार, किडनी, हर्ट, पेट, स्किन, डायबिटीज वगैरह गंभीर रोगों के अलावा मौसमी बीमारी जैसे सर्दी, जुकाम, बुखार आदी को ठीक करने में पीपल के पत्तों के नियमित सेवन को कारगर पाया गया है. पीपल के पत्तों में मौजूद कई पोषक तत्व ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस करने के साथ ही ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.  

महिलाओं की सेहत से जुड़ी समस्याओं का समाधान

महिलाओं से संबंधित दिक्कत खासकर, बांझपन (इनफर्टिलिटी) को दूर करने में लंबे समय से पीपल के पत्ते को मददगार माना जाता है. पीपल के पत्ते में बांझपन की समस्या को शुरू करने और बढ़ाने वाले पॉलीसिस्टिक ओवरी, ट्यूब ब्लॉकेज, थायराइड विकार, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन जैसे कारणों को ठीक करने की क्षमता है. इसके अलावा, पीपल के पत्ते में मौजूद फाइबर और कैल्शियम अपच गैस, और कब्ज जैसे पेट की दिक्कतों और पिंपल्स या एक्ने जैसी स्किन की समस्याओं से भी राहत दिलाता है.

पीपल के पत्ते से सेहत को होने वाले नुकसान

आयुर्वेद के विशेषज्ञों का कहना है कि पीपल के पत्तों का अधिक मात्रा में या असावधानी से सेवन करने से पेट में दर्द, मरोड़, जी मिचलाना, उल्टी, बदहजमी और कब्ज जैसी समस्या बढ़ सकती है. सांस लेने में मुश्किल, स्किन एलर्जी और मांसपेशियों में सूजन की दिक्कत भी हो सकती है. खासकर, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पीपल के पत्तों का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

पीपल के पत्तों का सेवन कैसे करें?

पीपल के पत्ते का काढ़ा (Decoction) बनाएं

पीपल के पत्ते का काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले 5-6 ताजे पीपल के पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. अब एक पैन मे 2 कप पानी डालें और उनको अच्छे से उबाल लें. पत्तों को तब तक पकाना है जब तक पानी आधा ना रह जाए और ध्यान रखें कि आंच को धीमा रखें. अब इस पानी को ठंडा करके दिन में 1-2 बार 1/4 कप पियें. इस काढ़े का सेवन पाचन में सुधार, सर्दी-खांसी और कफ दूर करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

