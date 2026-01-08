विज्ञापन

एक फिल्म और 50000 करोड़ की मालकिन, कौन है वो एक्ट्रेस जिसने अमीरी में जूही चावला को छोड़ा पीछे

जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं, उसने अपने करियर में एक ही फिल्म की है और फिर फिल्मी दुनिया को बाय बाय कह दिया था, लेकिन फिल्मों से दूर होकर यह एक्ट्रेस आज 50 हजार करोड़ रुपये की मालकिन है, जानिए कैसे.

फिल्म इंडस्ट्री से गायब हुईं ये सुपरस्टार
नई दिल्ली:

Swades Actress Gayatri Joshi: बॉलीवुड में कई ऐसे चेहरे आए, जिन्होंने कुछ ही समय में पहचान बना ली, लेकिन फिर चमकती दुनिया को अलविदा कहकर एकदम अलग राह चुन ली. इन्हीं में एक नाम उस एक्ट्रेस का भी है, जिसने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के साथ डेब्यू किया, लेकिन सिर्फ एक ही फिल्म के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली. हैरानी की बात ये है कि आज वही एक्ट्रेस फिल्मों से दूर रहकर करीब 50 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति से जुड़ी जिंदगी जी रही हैं. कैसे आएए जानते हैं.

आखिर कौन हैं ये एक्ट्रेस?

हम बात कर रहे हैं गायत्री जोशी की, जिन्होंने साल 2004 में रिलीज हुई आशुतोष गोवारिकर की फिल्म ‘स्वदेश' से बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म न सिर्फ दर्शकों को बेहद पसंद आई, बल्कि भारत की ओर से ऑस्कर के लिए भी चुनी गई थी. गायत्री की सादगी और दमदार अभिनय ने उन्हें रातों-रात चर्चा में ला दिया. शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब सराहा गया और माना जाने लगा कि वह इंडस्ट्री की अगली बड़ी स्टार बन सकती हैं.

फिर क्यों छोड़ दिया बॉलीवुड?

इतनी शानदार शुरुआत के बाद भी गायत्री ने फिल्मी करियर को आगे नहीं बढ़ाया. ‘स्वदेश' उनकी पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई. दरअसल, फिल्म की रिलीज के अगले ही साल यानी 2005 में उन्होंने बिजनेसमैन विकास ओबेरॉय से शादी कर ली और इसके बाद बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया.

आज कैसी है उनकी जिंदगी?

गायत्री जोशी के पति विकास ओबेरॉय देश के जाने-माने रियल एस्टेट कारोबारी हैं. वह ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन नाम की बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के मालिक हैं. फोर्ब्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, विकास ओबेरॉय की कुल संपत्ति करीब 50 हजार करोड़ रुपये बताई जाती है. वहीं बात करें बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस की तो वो जूही चावला हैं, जिनकी नेट वर्थ 7790 करोड़ है. वहीं उनके पति जय मेहता की नेट वर्थ 2000 करोड़ है.

इस तरह से गायत्री जोशी बॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस ना होते हुए भी इंडस्ट्री की सबसे अमीर एक्ट्रेस बन जाती हैं. यह कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान की ऑनस्क्रीन हीरोइन आज रियल लाइफ में बेहद आलीशान और सफल जिंदगी जी रही हैं.

एक फिल्म से मिली शोहरत के बाद ग्लैमर की दुनिया छोड़कर बिजनेस फैमिली की मजबूत पहचान बनाना गायत्री जोशी की जिंदगी को और भी दिलचस्प बना देता है.

