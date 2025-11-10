सिर से लेकर पैर तक की बीमारियों के लिए फायदेमंद हैं अमरूद के पत्ते, जानिए फायदे और खाने का तरीका

Chewing Guava Leaves Benefits: फलों को सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अमरूद एक ऐसा फल है जिसके बीज, पत्ते सभी का इस्तेमाल खाने में किया जाता है. हर मौसम में मिलने वाला ये फल लगभग हर किसी का फेवरेट है. इसका खट्टा-मीठा स्वाद दूसरे फलों से इसे अलग बनाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप रोजाना खाली पेट अमरूद की पत्तियां चबा कर खा लेते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि इसमें मैग्नीज, पोटैशियम, विटामिन, विटामिन सी, मिनरल, लाइकोपीन, फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे और डाइट में शामिल करने का तरीका.

कैसे करें अमरूद के पत्ते का सेवन- (How To Consume Guava Leaves)

अमरूद के पत्ते को डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं. इसकी कोमल-कोमल पत्तियों को धोकर खाली पेट चबाकर खा सकते हैं. या इसकी चाय बना कर पी सकते हैं.

कैसे बनाएं अमरूद के पत्तों की चाय- How To Make Guava Leaves Tea)



सामग्री-

फ्रेश अमरूद के पत्ते

पानी

शहद या गुड़ (स्वादानुसार)

विधि-

अमरूद की चाय बनाने के लिए अमरूद के पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें ताकि उन पर मौजूद धूल-मिट्टी साफ हो जाए. अब एक पैन में पानी डालें और उसमें धोए हुए अमरूद के पत्ते डाल दें. पानी को तेज आंच पर उबालें और जब ये उबलने लगे तो इसकी आंच को धीमा कर दें. इसके बाद इसे छानकर इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए आप शहद या गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं.

अमरूद के पत्ते खाने के फायदे- (Amrood Ke Patte Khane Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

अमरूद के पत्तों में ऐसे यौगिक (कंपाउंड) होते हैं जो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को रोकते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रहता है. अगर आप खाली पेट इन पत्तियों का सेवन करते हैं, तो इससे वजन को कम कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- स्वाद ही नहीं, सेहत के लिए भी वरदान खजूर, जानिए फायदे और खाने का तरीका

2. स्किन-

अमरूद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मुंहासे, दाग-धब्बे और सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

3. बालों-

बालों को सेहतमंद रखने के लिए आप खाली पेट अमरूद के पत्तों का सेवन कर सकते हैं.

4. मुंह के छाले-

सुबह खाली पेट और दिन में 2-3 बार अमरूद के पत्तों को चबाकर खाने से मुंह के छाले से राहत मिल सकती है.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)