बारिश के मौसम में बच्चे बुजुर्ग हर किसी के लिए परफेक्ट है बिना चीनी का चना दाल हलवा, नोट करें रेसिपी

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी चाहते हैं कि कुछ ऐसा खाएं जो स्वाद में भी जबरदस्त हो और सेहत के लिए भी फायदेमंद हो. खासकर जब बच्चों और बुजुर्गों की तंदुरुस्ती की बात आती है, तो हमेशा कुछ हेल्दी और टेस्टी ही ढूंढते हैं. अगर आप भी रोज़-रोज़ वही खीर, हलवा या बाजार की ठंडी कुल्फी खाकर बोर हो चुके हैं, तो मसाला किचन (Masala Kitchen) पूनम देवनानी (Poonam Devnani) द्वारा शेयर रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं.

पूनम देवनानी ने अपने इस वीडियो में दाल की एक बेहद आसान और अनोखी रेसिपी शेयर की है. हम सभी जानते हैं कि चना दाल प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है, जो हमारे शरीर को तुरंत एनर्जी देने का काम करती है. लेकिन इस रेसिपी की सबसे बड़ी और खास बात यह है कि इसमें सफेद चीनी यानी रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया गया है. चीनी की जगह इसमें देसी गुड़ या नेचुरल स्वीटनर का इस्तेमाल किया गया है, जो शरीर में खून की कमी को दूर करने और हड्डियों को अंदर से मजबूती देने में मदद कर सकता है.

कैसे बनाएं चना दाल का हलवा. (Image @masalakitchenbypoonam)

अक्सर महिलाओं को लगता है कि चना दाल का हलवा या मिठाई बनाने के लिए दाल को घंटों भिगोना पड़ेगा, फिर उसे पीसना पड़ेगा और घंटों कढ़ाई के सामने खड़े रहकर भूनना पड़ेगा. लेकिन पूनम की इस रेसिपी में ऐसा कोई झंझट नहीं है! उन्होंने दाल को बिना भिगोए, सीधे हल्का भूनकर और बारीक पीसकर बेहद कम घी में इसे बनाना सिखाया है.

कैसे बनाएं दाल का हलवा- (How To Make Chana Dal Halwa)

सबसे पहले चना दाल को अच्छी तरह धोकर प्रेशर कुकर में डालें. एक कटोरी दाल के लिए कम से कम तीन कटोरी पानी और एक चुटकी नमक डालकर 4-5 सीटी लगाएं. इसके बाद 7-8 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, ताकि दाल पूरी तरह नरम हो जाए. दाल पकने तक एक कढ़ाई में थोड़ा घी गर्म करें और उसमें काजू के छोटे टुकड़े भून लें. फिर किशमिश, खसखस और कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इस मिश्रण को अलग निकालकर रख दें. जब दाल नरम हो जाए तो उसे हल्का मैश कर लें. अब कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर बराबर मात्रा में गुड़ डालें और 1-2 मिनट तक भूनें. इसके बाद मैश की हुई दाल मिलाएं. दाल और गुड़ को लगातार चलाते हुए तब तक पकाएं, जब तक मिश्रण अच्छी तरह भुन न जाए. अब इसमें आधा ड्राई फ्रूट मिश्रण डाल दें. स्वाद बढ़ाने के लिए इलायची, बड़ी इलायची के दाने और थोड़ा-सा जायफल मिलाएं. बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा घी डालते रहें. इससे हलवे में शानदार खुशबू, चमक और स्वाद आता है. मिश्रण गाढ़ा होने लगे तो धीमी आंच पर ढककर 5-7 मिनट पकाएं. हलवा तैयार होने पर ऊपर से बचा हुआ काजू, किशमिश, खसखस और नारियल का मिश्रण डालकर गार्निश करें.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: अचार खाने के शौकीन हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें बिहार का ट्रेडिशनल आम कुच्चा​