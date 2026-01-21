सिर्फ 10 मिनट में बनाएं स्वाद और सेहत से भरपूर अचार, शेफ ने शेयर की आसान रेसिपी

Carrot Radish Pickle Recipe: भारतीय खाने में अचार अहम भूमिका निभाता है. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में हम सभी अचार को पेयर करना पसंद करते हैं. अगर आप भी अचार खाने के शौकीन हैं, तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. chefbhupikitchen ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर कर गाजर और मूली का स्वादिष्ट अचार बनाने की आसान रेसिपी बताई. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

शेफ भूपी बताते हैं कि गाजर–मूली का यह स्वादिष्ट अचार स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. कुरकुरी मूली, मीठी गाजर और खास मसालों के साथ बना यह अचार इतना लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद बार-बार खाने का मन करेगा. सर्दियों में खास तौर पर बनाया जाने वाला यह अचार खाने के स्वाद को दोगुना कर देता है और पाचन के लिए भी फायदेमंद है. रोटी, पराठा या दाल-चावल के साथ इसे जरूर ट्राई करें.

कैसे बनाएं गाजर मूली का स्वादिष्ट अचार- (CARROT RADISH PICKLE RECIPE)

सामग्री-

गाजर 4

मूली 3

50 ग्राम हरी मिर्च

30-40 लहसुन की कलियां

नमक

2 छोटे चम्मच सौंफ

1 छोटा चम्मच जीरा

1/2 मेथी दाना

2 बड़े चम्मच पीली सरसों

150 मिली सरसों का तेल

1 छोटा चम्मच अजवाइन

1/2 छोटा चम्मच कलौंजी

2 छोटे चम्मच हींग

2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर

4 छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

4 बड़े चम्मच सिरका

सूखी लाल पुदीना

2 छोटे चम्मच सेंधा नमक

विधि-

इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले गाजर को छील लें. ऐसे ही मूली को छील लें.

फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. हरी मिर्च को धोकर काट लें. इसमें लहसुन को छिलकर डालें.

इसमें नमक डालकर धूप में रख दें.

फिर दो बड़े चम्मच सौंफ, जीरा, मेथी दाना, पीली सरसों को हल्का सा गरम करके इसे दरदरा पीस लें.

फिर कटे हुई मूली, गाजर के पानी को निकालें और इसे कुछ मिनट के लिए पंखे के नीचे रखें.

एक पैन में सरसों का तेल डालें. इसमें अजवाइन, कलौंजी और काली मिर्च के साथ पीसा हुआ अचार का मसाला डालें.

इसी में गाजर मूली वाला मिश्रण डालें, नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसमें थोड़ा सा सिरका डालें और पुदीने की सूखी पत्तियों के साथ काला नमक डालकर अच्छे से मिलाएं.

इसके बाद एक जलता हुआ कोयला लें इसमें थोड़ा सा हींग और तेल डालकर, उस वर्तन में तड़का लगाएं जिसमें आप अचार रखने वाले हैं. अचार बनकर तैयार है.

यहां देखें पोस्टः

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)