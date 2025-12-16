आज क्या बनाऊं: सिर्फ 15 मिनट में बनाएं आंवला और हरी मिर्च का स्वादिष्ट अचार, नोट करें आसान रेसिपी

Amla Mirch Ka Achaar: भारतीय खाने में अचार की अहम भूमिका है. ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में अचार को पेयर किया जाता है. अचार न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि, सेहत के लिए कमाल माना जाता है. भारत में आपको अचार की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. सर्दियों का मौसम आते ही घरों में तरह-तरह के अचार आपको देखने को मिल जाएंगे. अगर आप भी स्वाद और सेहत से भरपूर अचार बनाना चाहते हैं, तो आंवला और हरी मिर्च के अचार को ट्राई कर सकते हैं. हाल ही में हमें ये लज़ीज़ रेसिपी इंस्टाग्राम पेज @myflavourfuljourney पर मिली. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं आंवला और हरी मिर्च का अचार.

कैसे बनाएं आंवला और हरी मिर्च का अचार- (How To Make Amla Mirch Ka Achaar)

इस अचार को बनाने के लिए सबसे पहले आंवला और हरी मिर्च को अच्छी तरह धो लें. आंवले को लगभग 8-10 मिनट तक भाप में पकाएं, जब तक कि वह हल्का नरम न हो जाए. एक पैन में पीली सरसों, सौंफ, धनिया और जीरा को कुछ मिनट तक भूनें, जब तक कि उनमें से खुशबू न आने लगे. भुने हुए मसालों को फूड प्रोसेसर में डालकर दरदरा पीस लें. भाप में पके आंवले को ठंडा होने दें, बीज निकाल लें और उन्हें आधा-आधा काट लें. उन्हें एक कटोरे में रखें. हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाकर आंवले के साथ कटोरे में डाल दें. तैयार मसाला डालें, फिर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, कलौंजी और नमक छिड़कें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. एक पैन में तेल गरम करें, एक चुटकी हींग डालें और उसे चटकने दें. गरम तेल को आंवले और मिर्च के मिश्रण पर डालें और अच्छी तरह मिला लें. आपका आंवला मिर्च का अचार तैयार है!

कैसे करें आंवला और हरी मिर्च के अचार को स्टोर- How To Store Amla Mirch Ka Achaar?

अचार को रखने के लिए साफ, सूखे कांच के जार का इस्तेमाल करें. नमी से यह जल्दी खराब हो सकता है. अचार को जार में डालने से पहले पूरी तरह ठंडा कर लें. इतना तेल डालें कि आंवला और मिर्च उसमें डूब जाएं. इसे ठंडी और सूखी जगह पर, सीधी धूप से दूर रखें. आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं. सर्व करने के लिए हमेशा साफ, सूखे चम्मच का इस्तेमाल करें ताकि संक्रमण न फैले.

आंवला हरी मिर्च का अचार खाने के फायदे- (Health Benefits Of Eating Amla Mirch Ka Achaar)

आंवला विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होता है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने , पाचन क्रिया सुधारने और स्किन एवं बालों को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है. हरी मिर्च में विटामिन ए और कैप्साइसिन होता है, जो मेटाबॉलिज्म में मदद करता है. सीमित मात्रा में सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)