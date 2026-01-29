विज्ञापन
आम का अचार जाएंगे भूल, अगर एक बार खा लिया हरे लहसुन का अचार, नोट करें रेसिपी

Lehsun Ka Achar: अचार किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है. अगर आप भी कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं, लहसुन के अचार को ट्राई कर सकते हैं.

Lehsun Ka Achar: अगर न सिर्फ हमारे खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करता है बल्कि, शरीर के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. भारत में आपको अचार की अनगिनत वैराइटी मिल जाएंगी. अगर आप भी अचार खाने के शौकीन हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें हरे लहसुन का अचार. हरे लहसुन को आमतौर पर कई तरह की चाइनीज डिशेज में इस्तेमाल किया जाता है. mayurspantry ने अपने इंस्ट्राग्राम पर लहसुन बनाने की रेसिपी शेयर की है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं कैसे बनाएं लहसुन का अचार.

कैसे बनाएं लहसुन का अचार- (How To Make Lehsun Ka Achar)

  • हरी लहसुन की जड़ें निकालकर 300 ग्राम हरी लहसुन को मोटा-मोटा काट लें.
  • एक चॉपर में मोटा-मोटा कटा हुआ हरी लहसुन डालें.
  •  7 हरी मिर्च डालें
  •  2 इंच अदरक डालकर बारीक काट लें और एक कटोरे में निकाल लें.
अचार मसाला-
• एक पैन में 1 बड़ा चम्मच सौंफ डालें.
• 1 बड़ा चम्मच सरसों डालें.
• 1 बड़ा चम्मच धनिया डालें.
• ½ बड़ा चम्मच मेथी डालें.
• 1 बड़ा चम्मच जीरा डालें, सूखा भूनें और ठंडा होने दें.

पीसना-

• एक ग्राइंडर जार में सूखा भुना हुआ मसाला डालें.
• 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालें.
• 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें.
• ½ छोटा चम्मच हींग डालें.
• नमक डालकर दरदरा पीस लें और कटोरे में निकाल लें.
• 1 बड़ा चम्मच कलौंजी डालें और कटी हुई हरी लहसुन के साथ मिला लें. 

लहसुन-

• एक पैन में ¾ कप सरसों का तेल डालें.
• तेल को तब तक गरम करें जब तक उसमें से हल्का धुआं निकलने लगे.
• गरम सरसों का तेल अचार पर डालें.
• 2 नींबू का रस डालें, सब कुछ मिलाएं, रखें और आनंद लें!

