क्या 18 साल के बाद लंबाई बढ़ाई जा सकती है? डॉक्टर ने बताया कैसे और क्या है करना

18 ke Baad Height Badh Sakti Hai: अच्छी हाइट और शानदार पर्सनैलिटी किसको अच्छी नहीं लगती है. हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी हाइट अच्छी हो. ऐसे में हाइट बढ़ाना खासकर 18 की उम्र के बाद लोगों का एक सपना सा होता है. जब बात हाइट की आती है तो आपको कुछ बातों के बारे में जरूर पता होना चाहिए. जिनका असर आपकी हाइट पर पड़ता है.

जेनेटिक

जिन लोगों के मां-बाप लंबे होते हैं उनके बच्चे भी अक्सर लंबे हुआ करते हैं और जिनके मां-बाप की हाइट कम होती है उनके बच्चे भी अक्सर छोटे ही होते हैं. इसकी वजह हैं वो जींस जो बच्चों को अपने मां-बाप से मिले हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जींस ही सब कुछ तय करते हैं. तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नही है. आपके आस-पास का वातावरण और आपकी डेली आदतों खासकर आपके खानपान का असर भी हमारी हाइट और पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा पड़ता है.

हाइट को बढ़ाने वाला हॉर्मोन

आपको बता दें कि हाइट को बढ़ाने के लिए एक हॉर्मोन जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो है ग्रोथ हॉर्मोन. ये हॉर्मोन बच्चों के अंदर और 13 से 18 साल के बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा एक्टिव होता है. इसलिए टीएनज तक हाइट ज्यादा बढ़ा करती है.

ये भी पढ़ें: Diabetes को करना है कंट्रोल तो रात के खाने में शामिल करें ये 5 चीजें, फिर कभी नहीं होगी शुगर लेवल बढ़ने की समस्या

18 साल के बाद हाइट बढ़ सकती है

बता दें कि आपके शरीर में दो हॉर्मोन होते हैं जो आपकी बॉडी पर असर डालते हैं. वो है ग्रोथ हॉर्मोन और थॉयराइड हॉर्मोन. ग्रोथ हॉर्मोन आपके बोन्स की ग्रोथ पर असर डालता है और जो थॉयराइड हॉर्मोन है लो मेटाबॉलिज्म को और बोन ग्रोथ दोनों पर असर डालता है.

आपको बता दें कि ग्रोथ हॉर्मोन सबसे ज्यादा सोते समय रिलीज होता है.

थॉयराइड हॉर्मोन के लिए आयोडिन और सेलेनियम बेहद जरूरी होते हैं इसलिए अपनी डाइट में इनको जरूर शामिल करें.

ग्रोथ प्लेट्स

ग्रोथ प्लेट्स हमारी बोन के सिरों के आसपास प्लेट से दिखने वाले स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉर्टलेज से बने होते हैं और ये मल्टीप्लाई हो-होकर बोन्स में तब्दील होते रहते हैं. जिससे हड्डियों का शॉफ्ट लंबा होता है और हाइट बढ़ती है. लेकिन एक उम्र के बाद यानि 18 साल के बाद ये ग्रोथ प्लेट्स पूरी तरह से बुझ जाती हैं और ग्रोथ रूक जाती है. वहीं लड़कियों में ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है. मेडिकल साइंस की मानें तो एक बार इन ग्रोथ प्लेट्स के फ्यूज होने के बाद नेचुरली हमारी हाइट बढ़ना लगभग नामुमकिन होता है.

क्या हॉर्मोन्स के इंजेक्शन लेकर हाइट बढ़ाई जा सकती है

आपको बता दें कि किसी तरह की दवा या इंजेक्शन की मदद से भी हाइट को नहीं बढ़ाया जा सकता है. एक बार ग्रोथ प्लेट्स के फ्यूज होने पर नेचुरली ऐसा होना लगभग नामुमकिन है.

History Of Laddu: मिठाई नहीं दवाई के तौर पर खाया जाता था लड्डू, जानिए लड्डू का इतिहास|Swaad Ka Safar

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)