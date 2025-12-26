Gardening Guru: पौधों को पानी देने के बाद क्यों सूख रहा है पौधा? भूलकर भी न करें बागवानी की ये गलतियां

विज्ञापन

बागवानी की गलतियां
Gardening Guru: आजकल कई लोग अपने घरों के पीछे, सामने, बालकनियों और घर के अंदर तरह-तरह के पौधे उगा रहे हैं. पौधे उगाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उनकी देखभाल करना आसान नहीं है. अगर, आप पौधों को समय-समय खाद दें और पानी दें, तो वे अच्छे से बढ़ेंगे. हालांकि, कुछ लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि कितनी भी देखभाल करने के बावजूद पौधे मर जाते यानी पौधे सूख जाते हैं. दरअसल, पौधे की देखभाल के लिए की गई छोटी-छोटी गलतियां ही हैं, जिसके कारण पौधे जल्दी सूख जाते हैं.

पौधों को अधिक पानी देना

अक्सर ऐसा होता है कि लोग नए पौधे की ज्यादा देखभाल कर देते हैं. नए पौधे उगाने वालों अक्सर यह सोचते हैं कि जितना ज्यादा पानी देंगे, पौधे उतने ही हरे-भरे होंगे और उतनी ही अच्छी तरह बढ़ेंगे, लेकिन यह एक बड़ी गलती है. क्योंकि पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए. पौधों की जड़ों को ऑक्सीजन की जरूरत होती है.

अगर आप जरूरत से ज्यादा पानी देंगे, तो गमले में पानी जमा हो जाएगा और हवा का संचार नहीं हो पाएगा, जिसके चलते पौधे जल्दी सूख जाएंगे. इसीलिए पौधों को ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए. पानी देने से पहले मिट्टी की जांच जरूर करें, तभी पानी दें जब मिट्टी दो से तीन इंच सूखी हो. साथ ही गमले के नीचे छेद जरूर करें, तभी अतिरिक्त पानी निकल पाएगा.

पौधे को गलत जगह पर रखना

कुछ पौधे धूप में उगते हैं, जबकि कुछ छाया में रहते हैं यानी उन्हें सीधी धूप की जरूरत नहीं होती. हालांकि, हममें से कई लोग धूप में उगने वाले पौधों को छाया में और छाया में उगने वाले पौधों को धूप में लगा देते हैं. जैसे कि मनी प्लांट और स्नेक प्लांट जैसे घर के अंदर रखे जाने वाले पौधों को सुबह की धूप में रख दिया जाता है, लेकिन इससे उनकी पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा मर जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन सा पौधा कहां उगता है.

खाद न डालना

पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए खाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. खाद से ही पौधे को आवश्यक पोषण मिल पाता है. हालांकि, रासायनिक खाद डालने से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो जाती है. इससे पौधों का विकास रुक जाता है और वे मर भी सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

