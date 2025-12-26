संतरे के छिलकों से ऐसे चमकाएं चेहरा, महंगी क्रीमों की नहीं पड़ेगी जरूरत, घर पर ही आजमाएं ये जादुई नुस्खा

Orange Peel For Skin: खराब खानपान, प्रदूषण और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते चेहरे डल होते चला जाता है. हम चेहरे के दाग-धब्बे, गड्ढे या रूखेपन को दूर करने के लिए महंगी क्रीमों और उपचारों पर हजारों रुपये खर्च करते हैं. हालांकि, अक्सर इन रासायनिक उत्पादों के दुष्प्रभाव त्वचा पर दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में पारंपरिक नुस्खे याद आते हैं. दरअसल, अक्सर संतरे खाने के बाद हम जो छिलके फेंक देते हैं, वह वास्तव में विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत हैं और संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत ही असरदार हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- कौन से तेल से बाल झड़ना बंद हो जाता है? अरंडी, आंवला, सरसों या नारियल का तेल, डर्मेटोलॉजिस्ट से जानिए

संतरे के छिलके त्वचा में प्राकृतिक चमक लाने और उसकी बनावट को सुधारने के गुण रखते हैं. बिना किसी रासायनिक प्रक्रिया के घर पर तैयार किए गए प्राकृतिक सीरम त्वचा को गहराई से पोषण देते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक निखार लाते हैं. यह नुस्खे न केवल सस्ते हैं, बल्कि त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं.

संतरे के छिलके के औषधीय गुण

संतरे के छिलकों में संतरे से भी अधिक विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये तत्व काले धब्बे, पिगमेंटेशन और सूरज की पराबैंगनी किरणों से होने वाले नुकसान को ठीक करने में मदद करते हैं. छिलकों में मौजूद प्राकृतिक तेल त्वचा को नमी युक्त रखते हैं और रूखेपन से बचाते हैं.

इस सीरम को बनाने के लिए संतरे, नींबू और पपीते के छिलकों को उबालें और उनका रस निकाल लें. इसमें एलोवेरा जेल, बादाम का तेल, ग्लिसरीन और विटामिन ई कैप्सूल मिलाएं. यह मिश्रण त्वचा के लिए प्राकृतिक बूस्टर का काम करता है. आप इस सीरम को दो सप्ताह तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं.

संतरे के छिलके में प्राकृतिक 'ब्लीचिंग एजेंट' होते हैं, जो त्वचा की रंगत निखारने में मदद करते हैं. इस सीरम के नियमित इस्तेमाल से चेहरे पर मुंहासों के निशान या छोटे-छोटे गड्ढे धीरे-धीरे कम हो जाते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.