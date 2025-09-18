बीपी कंट्रोल करने के लिए क्या करें?

Blood Pressure Control Food: ज्यादा तनाव, खराब खानपान, नींद की कमी और अन्य समस्याओं के कारण आज के समय में ब्लड प्रेशर की समस्या आम हो गई है. खासकर हाई ब्लड प्रेशर की जो एक 'साइलेंट किलर' माना जाता है क्योंकि यह दिल, दिमाग और किडनी पर बुरा असर डाल सकता है. ऐसे में समय रहते इस समस्या पर ध्यान देना बेहद जरूरी है. कई लोग इससे निपटने के लिए दवाओं को अपना साथी बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? सही खानपान भी आपकी मदद कर सकता है. तो चलिए इस स्टोरी में उन चीजों के बारे में जानते हैं जिनका सेवन ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं.

ब्लड प्रेशर कैसे कम करें

केला: केले में पोटैशियम की मात्रा ज्यादा होती है, जो सोडियम के असर को संतुलित करने में मदद कर सकती है और ब्लड प्रेशर को कम कर सकती है. इसलिए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में केला एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

चुकंदर: चुकंदर में पाए जाने वाले नाइट्रेट्स रक्त धमनियों को चौड़ा करने में मदद कर सकते हैं और रक्त प्रवाह को बेहतर बना सकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. आप चाहें, तो इसे अपने रूटीन में सलाद के रूप में शामिल कर सकते हैं.

ओट्स: ओट्स को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन माना जाता है. इसमें घुलनशील फाइबर और बीटा ग्लुकन पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकता है. आप चाहें, तो रोजाना इसे अपने नाश्ते में शामिल कर सकते हैं.

बेरीज: स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी जैसे बेरीज में एंटीऑक्सीडेंट और फ्लेवोनॉयड्स पाए जाते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकते हैं. नियमित रूप से इनका सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

लहसुन: लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन नामक तत्व हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो रोज सुबह खाली पेट एक कली लहसुन को चबा सकते हैं. इसे अपने रूटीन का हिस्सा बनाने से हार्ट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है.

