धनिया पत्ता के फायदे और नुकसान : क्यों प्रेग्नेंट महिलाओं को न खाने की दी जाती है सलाह?

Hari Dhaniya Khane Ke Fayde Aur Nuksan: भारत में ज्यादातर सब्जियों में धनिए के पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है. अगर धनिए के पत्ते न हो, तो वह सब्जी अधूरी सी लगती है. ऐसे में अगर आपको लगता है, धनिए के पत्ते सिर्फ खाने को खूबसूरत दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो बता दें, ऐसा नहीं है. दरअसल ये हेल्थ के लिए काफी अच्छे होते हैं और ज्यादातर डाइटिशियन इन्हें अपनी डाइट में शामिल करने की सलाह देते है. हालांकि फायदे के साथ- साथ धनिए के पत्ते के कुछ नुकसान भी होते हैं. आइए जानते हैं इस बारे में.

धनिया पत्ता के फायदे क्या हैं? | Benefits of Coriander Leaves | Hari Dhaniya Khane Ke Fayde Bataye

- धनिया, जिसे साइंस की भाषा में सिलेंट्रो (cilantro) कहा जाता है, बता दें, इसे खाने के कई फायदे हैं. बताया जाता है, इसमें काफी औषधीय गुण होते हैं, जिसके कारण ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा है.



वहीं धनिए के पत्तों के फायदे के बारे बात करें, तो इसके सेवन से पाचन में मदद मिलती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, विजन तेज होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और यह दिल की सेहत के लिए भी अच्छा होता है. यही नहीं धनिए के पत्ते स्किन, हड्डियों और दिमाग के लिए भी अच्छे होते हैं.

धनिया पत्ता के नुकसान क्या हैं? | Benefits of Coriander Leaves | Hari Dhaniya Khane Ke Nuksan

जरूरत से ज्यादा धनिए के पत्ते का सेवन करने से स्किन में जलन और सूजन जैसी एलर्जी हो सकती है, पेट दर्द और दस्त के साथ लॉ ब्लड प्रेशर हो सकता है, जिसके कारण चक्कर आ सकते हैं. इसी के साथ जो लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं उनके लिए धनिए का सेवन करना सही नहीं है, क्योंकि ये दवाओं के साथ रिएक्शन कर सकता है. वहीं गर्भवती महिलाओं को भी धनिए के पत्ते का सेवन करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अधिक धनिया प्रजनन ग्रंथियों और भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है.

