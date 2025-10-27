विज्ञापन
इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है खाली पेट इस हर पत्ते का सेवन, फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे खाना

Coriander Leaves Benefits: अगर आपको भी हैं सेहत से जुड़ी ये समस्याएं तो रोजाना सुबह खाली पेट चबाकर खा लें ये हरे पत्ते. आस-पास भी नहीं फटकेंगी ये 5 समस्याएं.

इन 5 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है खाली पेट इस हर पत्ते का सेवन, फायदे जान आज से ही शुरू कर देंगे खाना
Coriander Leaves: हरी धनिया पत्ती खाने के फायदे.

Coriander Leaves Chewing Benefits: हरी धनिया पत्ती न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने का काम करती है बल्कि शरीर को कई लाभ पहुंचाने में भी मददगार है. इसे कई तरह की रेसिपी में इस्तेमाल किया जाता है. आपको बता दें कि हरी धनिया में कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे- कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटैशियम, कॉपर, जिंक, सेलेनियम, मैंगनीज, सोडियम, फोलेट, विटामिन C, विटामिन B6, थायमिन, नियासिन आदि. जो शरीर को कई तरह की समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं इसे खाने के फायदे.

हरी धनिया खाने के फायदे- (Hari Dhania Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

हरी धनिया पत्ती में मौजूद गुण इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. बदलते मौसम में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप इसे डाइट में शामिल कर सकते हैं. 

2. पेट-

रोजाना हरी धनिया पत्ती खाने से पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कई गुण पाए जाते हैं, जो पाचन की समस्या को दूर कर सकते हैं.

3. स्किन-

हरी धनिया पत्ती में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.

4. मोटापा-

अगर आप रोजाना हरी धनिया पत्ती के पानी का सेवन करते हैं, तो इससे वजन को घटाने में मदद मिल सकती है.

5. ब्लड शुगर-

हरी धनिया पत्ती के सेवन से शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

कैसे खाएं हरी धनिया- (How To Consume Dhania Patti)

हरी धनिया पत्ती के पानी का सेवन कर सकते हैं, इसको चटनी के रूप में डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसे खाली पेट ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं.

कैसे बनाएं धनिया की चटनी- (How To Make Dhania Chutney)

सामग्री:

  • ताजा धनिया पत्ती
  • हरी मिर्च
  • पुदीना पत्ती
  • अदरक का पेस्ट
  • लहसुन का पेस्ट
  • जीरा
  • नींबू का रस
  • नमक स्वादानुसार
  • पानी आवश्यकतानुसार

विधि-
इस चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले धनिया और पुदीना पत्ती को अच्छी तरह से धो लें. फिर धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और जीरा मिक्सर में डालें. इसमें थोड़ा पानी डालकर पीस लें. फिर नींबू का रस और नमक मिलाएं. चटनी को एक बाउल में निकाल लें और परोसें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

