Green Leaves Benefits: हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जिनकी पत्तियों को बासी मुंह चबाने से कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं. इनके फायदे इतने गहरे और असरदार हैं कि शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी साधारण चीज इतनी शक्तिशाली हो सकती है.

बासी मुंह चबा लें ये हरी पत्तियां, फायदे जान रह जाएंगे हैरान, सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा
Basi Muh Kya Khaye: बासी मुंह कुछ हरी पत्तियों को चबाना वरदान है.

Basi Muh Kya Khaye: सुबह-सुबह जब हम उठते हैं, हमारा शरीर एकदम खाली पेट होता है. ऐसे समय में जो चीज हम सबसे पहले खाते हैं, उसका असर पूरे दिन की एनर्जी, पाचन और मानसिक स्थिति पर पड़ता है. आयुर्वेद में सुबह बासी मुंह कुछ खास चीजें खाने की सलाह दी जाती है जैसे तुलसी के पत्ते, नीम की पत्तियां या धनिया. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि ये हरी पत्तियां, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, हमारे शरीर के लिए कितनी चमत्कारी हो सकती हैं? आज हम बात करेंगे उन हरी पत्तियों की जिन्हें अगर आप रोज सुबह खाली पेट चबाएं, तो उनके फायदे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. ये फायदे इतने गहरे और असरदार हैं कि शायद आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी साधारण चीज इतनी शक्तिशाली हो सकती है.

बासी मुंह कौन-सी हरी पत्तियों को चबाना चाहिए? | Which Green Leaves Should be Chewed on an Empty Stomach?

1. नीम की पत्तियां चबाने के फायदे | Benefits of Chewing Neem Leaves

नीम को आयुर्वेद में आरोग्य का रक्षक कहा गया है. सुबह-सुबह नीम की 4-5 कोमल पत्तियां चबाने से शरीर का डिटॉक्स होता है. ये खून को साफ करती हैं, त्वचा को चमकदार बनाती हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं.

2. तुलसी की पत्तियां चबाने के फायदे | Benefits of Chewing Basil Leaves

तुलसी को संजीवनी बूटी भी कहा जाता है. बासी मुंह तुलसी चबाने से सांस की समस्याएं, सर्दी-जुकाम और मानसिक तनाव में राहत मिलती है. ये पाचन को भी बेहतर बनाती है.

3. धनिया की पत्तियां चबाने के फायदे | Benefits of Chewing Coriander Leaves

धनिया सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सुबह इसे चबाने से शरीर में ठंडक आती है, यूरिन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और लिवर की कार्यक्षमता सुधरती है.

4. पुदीना की पत्तियां चबाने के फायदे | Benefits of Chewing Mint Leaves

पुदीना पेट की समस्याओं के लिए रामबाण है. सुबह इसे चबाने से गैस, अपच और मुंह की दुर्गंध से छुटकारा मिलता है.

इन हरी पत्तियों को बासी मुंह चबाने के फायदे | Benefits of Chewing These Green Leaves on an Empty stomach

डिटॉक्सिफिकेशन: नीम और तुलसी जैसी पत्तियां शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती हैं.
इम्यूनिटी बूस्ट: रोज सुबह इन पत्तियों को चबाने से इम्यूनिटी बढ़ती है.
पाचन सुधार: धनिया और पुदीना पाचन तंत्र को सक्रिय करते हैं और गैस, अपच जैसी समस्याओं को दूर करते हैं.
त्वचा और बालों के लिए लाभकारी: खून साफ होने से त्वचा में निखार आता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं.
मानसिक शांति: तुलसी और पुदीना तनाव को कम करते हैं और दिमाग को शांत रखते हैं.

इन बातों का रखें खास ख्याल:

  • पत्तियां हमेशा ताजा और साफ होनी चाहिए.
  • एक बार में 4-5 पत्तियां पर्याप्त होती हैं.
  • चबाने के बाद 30 मिनट तक कुछ न खाएं या पिएं.

हर दिन सुबह बासी मुंह इन हरी पत्तियों को चबाना एक छोटा सा काम है, लेकिन इसके फायदे इतने बड़े हैं कि आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत में कितना फर्क आया है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

